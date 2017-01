Cặp sao 'chú - cháu' Hàn xuất hiện mặc bê bối ngoại tình

Truyền thông Hàn mới đây đưa tin "cặp đôi ngoại tình" Hong Sang Soo - Kim Min Hee vừa xác nhận sẽ tham gia Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 67 tới. Sự kiện điện ảnh lớn này sẽ diễn ra ở Berlin, Đức từ ngày 9 đến 19/2.

Kim Min Hee và đạo diễn Hong Sang Soo. Ảnh: Dispatch.

Đạo diễn Hong Sang Soo, 57 tuổi, được mời với tư cách là người cầm trịch tác phẩm mới On the Beach at Night Alone. Đây cũng là bộ phim mà Kim Min Hee tham gia diễn xuất. Cách đây vài ngày, trailer chính thức của On the Beach at Night Alone đã được tung ra.

Đây sẽ là lần đầu tiên họ xuất hiện công khai tại một sự kiện lớn kể từ vụ tai tiếng ngoại tình gây xôn xao công chúng giữa năm 2016. Người đẹp 34 tuổi nảy sinh tình cảm với đạo diễn 57 tuổi sau khi hợp tác chung trong phim Right Now, Wrong Then hồi năm 2015.

Vào thời điểm đó, ông Hong đã có vợ và con lớn. "Cảm nắng" trước nữ diễn viên xinh đẹp, ông bỏ gia đình nhỏ để chuyển đến Mỹ sống cùng người tình. Đầu tháng 11/2016, nhà làm phim đệ đơn ly hôn lên tòa án hôn nhân và gia đình Seoul.

Cặp sao xuất hiện bên nhau hôm 9/1. Ảnh: TV Report.

Scandal ngoại tình của nữ diễn viên phim 18+ Người hầu gái và đạo diễn Hong Sang Soo là bê bối gây tranh cãi nhất Hàn Quốc năm 2016. Mặc dù bị chỉ trích kịch liệt, cặp đôi chênh lệch tuổi tác này dường như không màng đến dư luận.

Hôm 9/1, tờ TV Report tung ra những hình ảnh Kim Min Hee và đạo diễn Hong đi cùng nhau. Trong đó, nữ diễn viên che chắn bằng khẩu trang, đi theo sau bạn trai lớn tuổi.