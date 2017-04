Cảnh sát giao thông bị xe tải cán qua người: Con gái nhỏ ngơ ngác tìm bố tại đám tang

Sáng16/4, ngôi nhà thiếu tá Lê Quang Minh (SN 1976), người hy sinh khi làm nhiệm vụ tại trạm thu phí cầu Đồng Nai ở đường Võ Thị Sáu (phường Thống Nhất, TP Biên Hoa) bao trùm không khí tang thương.



Ngôi nhà vốn là tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng thiếu tá Minh nay nghi ngút khói hương. Bên cạnh di ảnh của anh, người vợ trẻ mới 29 tuổi với khuôn mặt thất thần đang đứng chắp tay vái tạ dòng người đến viếng chồng mình.

Hình ảnh vợ thiếu tá Minh bên di ảnh chồng khiến nhiều người nghẹn ngào.

Chị dường như không còn chút sức lực nào và sẵn sàng đổ gục ngay xuống, nhưng bản lĩnh của một người công an (vợ anh Minh là một chiến sĩ an ninh thuộc Công an TP.Biên Hòa) không cho phép chị được gục ngã.

Chị cố gắng mạnh mẽ, cứng rắn để lo xong đám tang cho anh, sau đó toàn tâm chăm sóc 2 cô con gái.

Nhưng dù cố gắng mạnh mẽ thế nào, thỉnh thoảng, khi có người nói lời động viên, chị lại trào nước mắt, rồi vội lấy tay lau đi. Chị không muốn tin chồng mình đã vĩnh viễn ra đi, bỏ lại vợ cùng 2 cô con gái nhỏ.

Con của anh chị là cháu Lê Thị Ngân (5 tuổi) và Lê Thị Kim (3 tuổi) còn quá nhỏ để có thể hiểu hết được những gì gia đình đang phải trải qua, nhưng dường như những đứa trẻ cảm nhận được sự mất mát, đau buồn khi không thấy hình ảnh của bố.

Kim liên tục đưa mắt nhìn ra xa tìm bố, nhất là khi đồng đội của anh Minh ở phòng PC67 Công an tỉnh Đồng Nai vào viếng. Rồi không thấy bố đâu, cháu lại dáo dác nhìn sang hướng khác, ánh mắt mang nét u sầu khó tả.

Theo chia sẻ từ người thân thiếu tá Minh, anh là con trai duy nhất trong gia đình có 2 anh em, người mẹ già gần 80 tuổi và em gái anh đều ở quê nhà Hải Dương.

Sau khi nghe tin, em gái anh Minh đã ngay lập tức đặt vé máy bay cho mình và mẹ vào Đồng Nai. Tuy nhiên, tất cả mọi người phải giấu mẹ anh vì sợ bà chịu không nổi cú sốc quá lớn.

"Sáng nay bà với cô út (em gái anh Minh – PV) vào đến nơi rồi, mọi người chỉ nói với bà là Minh bị tai nạn gãy chân chứ không dám nói thật, giờ đang đưa bà đi ăn.

Còn cô út thì đến ngay sau khi xuống máy bay, nhưng vừa đến thì khóc ngất nên đang nằm nghỉ trong phòng", mẹ vợ anh Minh cho biết.

Đông đảo chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Nai đến tiễn biệt người đồng đội của mình.

Cũng trong sáng nay, ông Lý Quang Dũng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã đến chia buồn và động viên gia đình vượt qua nỗi đau. Ngoài ra, còn gần 50 chiến sĩ CSGT đến tiễn biệt người đồng đội của mình về đất mẹ.

Bà Ngô Thị Thanh Hồng ngậm ngùi chia sẻ: “Ở cơ quan, anh Minh là người rất hiền lành, nhiệt tình với anh em, cứ mỗi lần gặp anh Minh là lại cười vui vẻ”.

Được biết, thiếu tá Minh sẽ được an táng tại nghĩa trang An Viên Vĩnh Hằng 9 (TP.Biên Hòa) vào sáng sớm ngày 18/4.

Di ảnh thiếu tá Lê Quang Minh.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 15/4, trong lúc làm nhiệm vụ tại trạm thu phí cầu Đồng Nai (TP.Biên Hòa), thiếu tá Lê Quang Minh phát hiện xe tải chở lợn mang BKS 60C-107.62 có dấu hiệu nghi vấn nên giơ hiệu lệnh dừng xe.

Người tài xế sau đó chỉ dừng xe chứ không chịu mở cửa và chống đối yêu cầu của CSGT.

Nhận thấy dấu hiệu tài xế có ý định bỏ chạy, thiếu tá Minh đã đứng chặn trước ô tô tiếp tục yêu cầu tài xế xuống xe. Tuy nhiên, tài xế bất ngờ nhấn ga lao thẳng về phía trước, khiến thiếu tá Minh tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn vào tối 15/4 tại trạm thu phí cầu Đồng Nai.

Ngay sau khi gây tai nạn, vì bị người dân xung quanh truy đuổi gắt gao, tài xế xe tải đã nhảy xuống cầu Đồng Nai bỏ trốn. Hơn 10h30, thi thể thiếu tá Minh được đưa về tư gia để tiến hành mai táng.

Hiện, Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc nghiêm trọng này.