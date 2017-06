Cảnh sát ập vào nhà giữa đồng, con bạc bỏ ô tô, chạy tán loạn

Ngày 28/6, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, phía đơn vị này vừa phá chuyên án 0617ĐB, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc và hiện đang tiếp tục mở rộng để bắt giữ các đối tượng bỏ trốn liên quan.



Theo đó, thời gian gần đây, Công an huyện Nam Đàn nắm bắt thông tin về việc một ổ nhóm đánh bạc ở nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thường xuyên tổ chức đánh bạc với quy mô lớn trên địa bàn gây mất an ninh trật tự.

Các đối tượng bị công an bắt giữ.

Qua theo dõi, lực lượng chức năng nắm được ổ nhóm này hoạt động rất tinh vi, không theo một địa điểm cố định và luôn di động và có các "chim lợn" canh gác từ xa. Hơn thế nữa, nhóm này thường chuyển xuống các vùng sông nước để tránh lực lượng chức năng biết được.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn sau đó đã xác lập Chuyên án mang bí số 0617ĐB để đấu tranh, triệt phá vụ án và bắt quả tang các đối tượng.

Hơn 10 ngày trước, từ tin báo về cho thấy có nhóm hàng chục đối tượng đi trên nhiều ô tô và xe máy ra khu vực trại bò ở giữa cánh đồng giáp ranh giữa xã Nam Cường (Nam Đàn, Nghệ An) và xã Đức Châu (Đức Thọ, Hà Tĩnh) để đánh bạc, cảnh sát lập tức triển khai lực lượng phá án.

Nhiều ô tô và xe máy liên quan bị công an thu giữ.

23h đêm, hàng chục trinh sát ập vào ngôi nhà ở giữa cánh đồng bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi đánh bạc. Tại hiện trường, lực lương chức năng thu giữ nhiều tang vật gồm 27.500.000 đồng, 2 chiếu, 2 vị, 1 bộ bát đĩa, 5 xe ô tô, 6 xe máy và 27 đôi dép.

Quá trình ập vào bắt giữ, nhiều con bạc đã nhanh chân chạy ra đồng trốn thoát.

Danh tính các đối tượng bị bắt gồm: Trần Anh Viết (SN 1988; trú tại huyện Hưng Nguyên); Trần Văn Điệp (SN 1981, trú tại huyện Nam Đàn); Dương Thị Thanh Huế (SN 1984, trú tại TP Vinh); Trần Anh Quang (SN 1992, trú tại TP Vinh).

Mở rộng điều tra, Công an huyện Nam Đàn tiếp tục bắt thêm 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thế Toán (SN 1978), Nguyễn Thế Đông (SN 1978, cùng trú tại Nam Đàn); Lữ Đức Hường (SN 1971, trú tại thị trấn Nam Đàn).

Hiện công an huyện Nam Đàn tiếp tục mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng bỏ trốn trong vụ án.