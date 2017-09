Cảnh sát 141 Hà Nội dùng camera siêu nhỏ

Chiều 1-9, Phòng CSGT (PC67, Công an TP Hà Nội) tổ chức buổi tập huấn kỹ năng sử dụng camera giám sát bí mật cho lực lượng cảnh sát 141.

Theo đó, kể từ ngày 1-9, 15 tổ công tác cảnh sát 141 sẽ được trang bị hệ thống camera siêu nhỏ để phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ.

Camera siêu nhỏ trang bị cho lực lượng cảnh sát 141 Hà Nội.

PC67 nhận định các phương tiện hiện đại này sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ 141 thêm tự tin khi kiểm tra hành chính đối với người vi phạm. Bản thân người vi phạm khi bị cảnh sát 141 dừng xe kiểm tra, xử lý cũng tự giác chấp hành hơn. Nhiều trường hợp thắc mắc sẽ được giải đáp ngay tại chốt.

Trung tá Phạm Ngọc Hải, Tổ trưởng tổ công tác Y5/141, cho biết loại camera giám sát này cho chất lượng hình ảnh khá tốt, tính năng ghi hình hồng ngoại cho phép nó hoạt động trong điều kiện ánh sáng yếu. Thiết bị này chỉ bé bằng chiếc bút nên rất thuận tiện.

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng PC67, cũng cho rằng camera giám sát sẽ giúp tổ công tác 141 ghi lại những trường hợp không chấp hành hiệu lệnh dừng xe hoặc có hành vi chống đối, lăng mạ người thi hành công vụ.

Dự kiến sau một thời gian thí điểm, PC67 sẽ tổ chức đánh giá tính năng, tác dụng, ưu/nhược điểm của camera, từ đó sẽ có những điều chỉnh, thiết kế cho phù hợp với thực tiễn làm nhiệm vụ.

Trước đó, lực lượng này cũng được trang bị thí điểm sáu chiếc camera giám sát có kích thước lớn hơn.

Trước đó, vào tháng 7-2016, Công an TP Hà Nội cũng trang bị sáu chiếc camera giám sát loại nhỏ cho lực lượng cảnh sát 141. Số camera này do Viện Kỹ thuật điện tử và cơ khí nghiệp vụ, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Công an cấp.

Sáu chiếc camera được cấp cho 6/15 tổ công tác 141 và luân phiên sử dụng để đánh giá được ưu/nhược điểm, từ đó giúp Viện Kỹ thuật điện tử và cơ khí nghiệp vụ có những điều chỉnh, thiết kế phù hợp.

Theo Công an TP Hà Nội, số camera này đã phát huy hiệu quả khi kịp thời ghi hình các bằng chứng phạm pháp hình sự và các trường hợp chống đối, lăng mạ lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, để phát huy và tăng cường hiệu quả hơn nữa, đơn vị đã quyết định trạng bị hệ thống camera như đã nói ở trên cho lực lượng bởi loại này được đánh giá có nhiều ưu điểm hơn.