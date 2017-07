Cảnh bi thảm của phụ nữ ngoại lấy chồng IS

Những người vợ cũ, vợ góa của thành viên nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) cho biết, đang phải trả tiền cho các nhóm buôn người để giúp họ chạy trốn khi IS bắt đầu mất quyền kiểm soát tại các khu vực ở Iraq và Syria.



Hàng chục cô dâu IS chạy trốn hiện bị giam cùng với con cái tại một trại tị nạn cách thủ phủ Raqqa (Syria) của IS khoảng 50km về phía bắc. Tại đây, họ kể lại cuộc sống kỳ quặc khi làm vợ một tên IS.

Theo CNN, một phụ nữ tên là Saida cho hay, cô mong muốn tới tuyệt vọng được quay trở lại châu Âu cùng với đứa con trai 14 tháng. Saida đã bỏ Montpellier, Pháp để sang Trung Đông gia nhập IS.

Saida nói, bị dụ dỗ tới Syria cùng lời hứa về một cuộc sống tốt đẹp với một ông chồng mộ đạo. Tuy nhiên, thay vào đó, cô và những phụ nữ khác chỉ thấy những ký túc xá toàn nữ, nơi những người phụ nữ đánh nhau và những kẻ cuồng tín bị ám ảnh bởi tình dục.

Nữ công dân Pháp này cho hay, phụ nữ khi tới vương quốc Hồi giáo của IS thường tham gia các cuộc hẹn hò cấp tốc, tại đây họ được các thành viên IS chọn làm vợ.

Saida nói với CNN rằng những người phụ nữ sẽ viết một dạng sơ yếu lý lịch rồi gửi lên hệ thống kiểu Tinder. Saida cho hay, cô viết tuổi, tên, tính cách, đang tìm đàn ông kiểu gì và nam giới cũng vậy. "Rồi sau đó, hai bên gặp nhau, nói chuyện và rồi trả lời đồng ý hoặc từ chối. Nếu cả hai bên đồng ý thì sẽ kết hôn. Mọi việc diễn ra siêu tốc".

Hiện giờ, khi IS đang thất trận, Saida phải trả 6.000 USD cho những kẻ buôn người để giúp cô thoát khỏi Raqqa. Trong cuộc chạy trốn, chồng của Saida là Yassaine đã mất mạng.

Saida cho biết, hiện cô chỉ mơ về cuộc sống trước đây ở Pháp và thừa nhận, thích mặc quần bò và trang điểm.