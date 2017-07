Cảnh báo: 9,7 triệu người Việt bị viêm gan vi rút, cao gấp 40 lần người bị nhiễm HIV

Tại lễ mít tinh hưởng ứng ngày viêm gan thế giới do Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới tổ chức chiều ngày 28/7, PGS.TS Lương Ngọc Khuê- Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh- Bộ Y tế cho biết, biêm gan virus gây ra bởi các chủng virus viêm gan bao gồm A, B, C, D, E, trong đó phổ biến nhất vẫn là viêm gan virus B và C.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, viêm gan virus là nguyên nhân thứ 7 gây tử vong trên thế giới với 6-10 triệu người mắc viêm gan mạn do virus, trong đó 1,4 triệu trường hợp tử vong mỗi năm. Trong số đó, 47% là viêm gan virus B và 48% là viêm gan virus C, còn lại là viêm gan A, viêm gan E.

Gia tăng số ca tử vong do viêm gan vi rút

Với sự ra đời của các loại thuốc kháng virus nhóm DAAs, viêm gan C có thể được chữa khỏi đến 90%, viêm gan B đã có vắc xin phòng bệnh và có thuốc kháng virus ứng chế sự phát triển làm giảm nguy cơ xơ gan và ung thư gan.

Trong bài phát biểu tại lễ mít tinh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cung cấp thêm thông tin, theo Tổ chức Y tế thế giới năm 2015 có khoảng 1,34 triệu người chết do viêm gan vi rút, tương đương với số người tử vong do bệnh lao và cao hơn số người tử vong do vi rút HIV.

Hầu hết các trường hợp tử vong do viêm gan vi rút vào năm 2015 là do bệnh gan mãn tính (720.000 ca tử vong do xơ gan) và ung thư gan nguyên phát (470.000 ca tử vong do ung thư tế bào gan).

Hiện nay, số ca tử vong do viêm gan vi rút đang gia tăng theo thời gian, trong khi đó tỷ lệ tử vong do lao và HIV có xu hướng giảm. “Do đó, viêm gan vi rút hiện đang là vấn đề y tế toàn cầu đòi hỏi cần có sự đáp ứng khẩn cấp”- Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến nói.

Hiện Việt Nam là một trong số ba quốc gia ở Khu vực Tây Thái Bình Dương có số người nhiễm vi rút viêm gan B và C mạn tính cao nhất. Ước tính có khoảng 8,7 triệu người bị viêm gan B mạn tính và 1 triệu người bị viêm gan C gấp gần 40 lần số người nhiễm HIV ở Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến, mặc dù, tỷ lệ hiện mắc viêm gan B và viêm gan C có xu hướng giảm dần do tác động của công tác dự phòng tuy nhiên số người mắc xơ gan, ung thư gan và tử vong do viêm gan B và viêm gan C vẫn tiếp tục tăng lên trong những năm sắp tới làm tăng gánh nặng chăm sóc y tế, chi phí khám, chữa bệnh.

Xây dựng chính sách để người bệnh viêm gan vi rút được tiếp cận điều trị tối ưu

Theo Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến, Bộ Y tế đã ban hành đầy đủ các hướng dẫn chẩn đoán, điều trị các bệnh viêm gan vi rút B, viêm gan vi rút C phù hợp với khuyến cáo của thế giới bảo đảm an toàn, hiệu quả khi điều trị.

Vắc xin phòng viêm gan vi rút B đã được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng, đặc biệt các cơ sở điều trị đã phối hợp tốt với các đơn vị dự phòng thực hiện tiêm phòng vắc xin viêm gan B liều sau sinh tại các cơ sở khám, chữa bệnh nâng cao khả năng phòng bệnh viêm gan vi rút B

Nhấn mạnh tại lễ mít tinh, các chuyên gia nêu rõ, để giảm các ca nhiễm mới, các can thiệp dự phòng viêm gan vi rút cần được triển khai mạnh mẽ với độ bao phủ đủ lớn để có tác động rõ rệt.

Tỷ lệ tiêm phòng vắc xin viêm gan B đặc biệt là liều sau sinh cần được tăng cao và ổn định để bảo vệ trẻ không bị nhiễm viêm gan B từ mẹ.

Ngoài ra, để giảm số ca xơ gan, ung thư gan và tử vong do viêm gan vi rút, cần làm tốt công tác xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị. Bệnh viêm gan B và C là những bệnh diễn biến thầm lặng vì thế người dân cần chủ động xét nghiệm để phát hiện sớm nhất là những người có nguy cơ.

Trong khi bệnh viêm gan B là bệnh có thể điều trị được thì bệnh viêm gan C là bệnh có thể chữa khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, hiện nay việc tiếp cận với các thuốc mới này vẫn còn khó khăn đối với rất nhiều người bệnh mắc viêm gan C do chi phí điều trị viêm gan vi rút C còn cao.

Bộ Y tế cùng các đơn vị liên quan đã và đang nỗ lực để dự phòng lây nhiễm viêm gan vi rút B, viêm gan vi rút C và xây dựng các chính sách để giảm chi phí điều trị cho người bệnh viêm gan vi rút B, viêm gan vi rút C.

Đặc biệt là để người bệnh viêm gan vi rút C có thể tiếp cận với các loại thuốc mới có hiệu quả cao để được chữa khỏi bệnh thông qua việc tiếp tục vận động chính sách và đàm phán để giảm giá thành thuốc kháng virus, vận động từ nguồn BHYT để người bệnh tăng thêm cơ hội tiếp cận thuốc điều trị viêm gan vi rút.