Cận thị dưới 10 diop chỉ tốn 10 phút điều trị với phẫu thuật ReLEx SMILE

Với những người cận nặng từ 6 - 10 diop, hoặc cận kèm loạn thị từ 0,5 – 5diop thì việc lựa chọn phẫu thuật mắt không phải chuyện đơn giản. Mỗi phương pháp đều có ưu nhược điểm riêng, tùy thuộc vào tình trạng của mỗi người, bác sĩ sẽ có tư vấn cụ thể. Tuy nhiên, ReLEx SMILE hiện nay đang là phương pháp tiên tiến nhất, đã được Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ - FDA công nhận là phương pháp phẫu thuật an toàn và được phép thực hiện tại Mỹ. Vậy ReLEx SMILE là gì? Phương pháp này có đặc điểm ra sao, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

Minh họa phương pháp ReLEx SMILE

Theo chia sẻ của Ths.BS Đặng Thị Như Quỳnh, PGĐ phụ trách chuyên môn Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, ReLEx SMILE (Small Incision Lenticule Extraction) là bước đột phá trong công nghệ phẫu thuật khúc xạ: LASIK không vạt.



Cụ thể, ReLEx SMILE (Refractive Lenticule Extraction, small Incision Lenticule Extraction) là phương pháp phẫu thuật khúc xạ sử dụng tia laser. Trình tự phẫu thuật của ReLEx SMILE chỉ có một bước duy nhất: Không tạo vạt giác mạc, chiếu laser Femtosecond tạo ra mặt phân cách, tách phần nhu mô và rút qua đường mổ siêu nhỏ chỉ 2mm . Đây là phương pháp phẫu thuật hoàn toàn không sử dụng dao, không lật vạt giác mạc; không đau và mang tới cho bệnh nhân cảm giác hoàn toàn nhẹ nhàng.

Phẫu thuật Relex smile được áp dụng cho người có độ cận thị dưới 10 đi ốp và độ loạn thị từ 0,5 – 5 đi ốp.

Các bước tiến hành ReLEx SMILE

Nguyễn Thạc Giáng My, Top 04 The Voice của team Đông Nhi bị cận 4 độ và cũng là 1 trong những người quyết định chọn phương pháp ReLEx SMILE. Ths. BS Đặng Thị Như Quỳnh, người trực tiếp phẫu thuật cho Giáng My chia sẻ: "ReLEx SMILE được áp dụng cho hầu hết các trường hợp mắc tật khúc xạ, kể cả bệnh nhân có độ cận thị cao (10 Diop) hoặc có độ loạn thị từ 0.5 đến 5 Diop.

Công nghệ này có nhiều ưu điểm như không có biến chứng về vạt giác mạc hay viêm nhiễm. Tia Laser Femtosecond giúp bảo tồn tối đa giác mạc, giảm thiểu khô mắt. ReLEx SMILE có thời gian điều trị bằng Laser siêu nhanh chỉ 23s và bệnh nhân có thể phục hồi thị lực sau 24 tiếng, nhanh chóng quay trở lại với nhịp sống hiện đại".

Các bước tiến hành phẫu thuật ReLEx SMILE

Ưu điểm của phương pháp phẫu thuật ReLEx SMILE

• ReLEx SMILE áp dụng được cho bệnh nhân có độ cận, loạn thị cao nếu kiểm tra có độ dày giác mạc đảm bảo.

• Bệnh nhân được gây tê tại chỗ nên phẫu thuật rất nhẹ nhàng, không đau. Tổng thời gian phẫu thuật khoảng 10-15 phút.

• Khi laser tác động lên giác mạc không phụ thuộc vào môi trường xung quanh phòng mổ (nhiệt độ, độ ẩm), không phụ thuộc vào mức độ nặng nhẹ của cận thị (thời gian tác động laser cho bệnh nhân cận 3 độ bằng thời gian dành cho bệnh nhân cận 10 độ). Do vậy kết quả chính xác hơn, ổn định hơn, đảm bảo khả năng tái cận thấp hơn rất nhiều so với phương pháp LASIK truyền thống.

• Không sử dụng dao, không lật vạt giác mạc, giúp hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm khuẩn và các tác dụng phụ sau phẫu thuật; tiết kiệm mô giác mạc, đảm bảo sự vững chắc cơ sinh học tuyệt đối của giác mạc; thời gian phục hồi nhanh, đường cắt nhỏ 2mm sẽ liền lại trong vòng vài tiếng sau khi phẫu thuật.

• Chất lượng thị giác tốt, ổn định, tỷ lệ tái cận thấp.

