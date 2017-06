Cận cảnh công nghệ tẩy lòng thối thành lòng trắng tinh: Xem xong, dân nhậu còn ngon miệng?

Những nội dung chính trong Bản tin Thực phẩm an toàn số 20: • Thu giữ 3.600 ống thuốc thúc hoa quả chín • Hô biến thịt heo bẩn thành thịt sạch, tẩy lòng thối thành trắng tinh • Rượu siêu rẻ 9.000 đồng/lít, cách đơn giản để nhận biết rượu pha methanol • 7 thử nghiệm giúp bạn tránh ăn phải thực phẩm bẩn • Một số thông tin nổi bật khác về an toàn thực phẩm tuần qua

Thu giữ 3.600 ống thuốc thúc hoa quả chín: T S Úc lên tiếng về thúc chín hoa quả

Nói tới hoa quả tiêm hóa chất lạ, ngày nay, nhiều người tiêu dùng rất lo lắng khi lựa chọn các loại hoa quả ngoài chợ như mít, chuối, xoài, sầu riêng... vì có nhiều thông tin liên quan đến việc những hoa quả này được kích chín nhanh bằng các loại hóa chất độc hại.

Nỗi lo của người tiêu dùng vẫn chưa nguôi thì ngày 21/6 vừa qua, trạm Kiểm soát liên hợp Km15 - Bến tầu Dân Tiến (Quảng Ninh) phát hiện và bắt giữ 3.600 ống thuốc thúc hoa quả nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam còn mới 100%.

Thông tin này càng khiến người tiêu dùng hoang mang hơn. Bàn đến vấn đề này, Tiến sĩ Thái Khánh Phong, cán bộ nghiên cứu thuộc Phòng thí nghiệm Quốc tế về chất lượng Không khí Sức khỏe của Đại học Công nghệ Queensland (QUT), Úc cho biết, thực ra, việc sử dụng hóa chất để làm chín hoặc bảo quản hoa quả hay thực phẩm nói chung là thành tựu của ngành Công nghệ sau thu hoạch.

Không có các loại hóa chất như vậy thì thế giới không thể có một nền nông nghiệp công nghiệp hóa, sản xuất ra sản lượng lớn vì sẽ không bảo quản được khối lượng nông sản khổng lồ trong quá trình vận chuyển và tiêu thụ. Vấn đề ở đây là dùng hóa chất gì và dùng như thế nào.

Bên cạnh đó, Tiến sĩ Dương Văn Hùng, cán bộ nghiên cứu của Nhóm Nghiên cứu Công nghệ Sau thu hoạch, Bộ Nông nghiệp bang Queensland, Úc cho biết thêm, Ethephon hay Ethrel@ (2-chloroethylphosphonic acid) là chất tạo ra etylen được dùng rộng rãi trong ngành nông nghiệp để thúc đẩy sinh trưởng của cây, điều tiết ra hoa và thúc chín quả…

Hiện nay Ethephon được đăng ký tại Úc và nhiều nước trên thế giới để sử dụng làm chất kích thích sinh trưởng cây trồng, đồng thời là chất thúc chín cho các loại quả có hô hấp đột biến (climactericfruit) như: táo, dứa, quả hạch, cà chua, chuối, xoài...

Tùy theo từng loại quả mà sử dụng nồng độ và thời gian cách ly (khoảng thời gian tối thiểu để dư lượng tồn đọng trên quả không ảnh hưởng đến sức khỏe) là khác nhau.

Thịt heo bẩn được "hô biến" thành thịt sạch, "tẩy" lòng bẩn, hôi thối Trung Quốc trắng tinh!



Tại Bình Phước, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh này cho biết, rạng sáng ngày 23/6, đơn vị này vừa phát hiện 479 kg thịt heo đã bị biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Lực lượng chức năng còn bắt quả tang cơ sở này đang giết mổ, khò bằng gas 2 con heo nái nặng gần 400 kg.



Thịt heo đang được "hô biến" trước khi đem đi tiêu thụ. Ảnh: Dân Trí

Còn tại Hà Nội, nhiều người dân đang thắc mắc rằng, 1kg lòng tại chợ đầu mối Long Biên đang được chào bán với giá chỉ 20 thậm chí 15 nghìn đồng. Trên hành trình đi tìm nguồn gốc của loại lòng "siêu rẻ" này, phóng viên của thực phẩm sạch bẩn đã được 2 tiểu thương từng buôn bán tại chợ Long Biên tiết lộ nhiều thông tin rùng mình về món lòng siêu rẻ này.



Những bộ nội tạng nhập không rõ nguồn gốc được ngâm trong những thùng sơn cáu bẩn toàn hóa chất, nghi là bột tẩy đường - một chất tẩy cực độc dùng để tẩy trắng lòng.

Mời các bạn xem video công nghệ tẩy trắng món lòng thối thành trắng tinh:

Công nghệ tẩy trắng lòng lợn bẩn thành trắng tinh (Nguồn: ANTV).

Rượu siêu rẻ 9.000 đồng/lít, cách đơn giản để nhận biết rượu pha methanol

Dân nhậu liệu có "chùn chân" nếu biết rằng, mồi nhậu thịt bẩn được "hô biến" thành thịt sạch, lòng thối được "tẩy hóa chất" trắng phau... và từng chén rượu mà họ đang nhâm nhi kia thực chất chỉ được bán với giá 9.000 đồng/lít, đựng trong những thùng lớn, kho rượu luôn đóng

Vậy thực hư nguồn gốc của những loại rượu chuyên sử dụng để cung cấp cho các quán nhậu này là từ đâu? Mời các bạn xem video dưới đây:

Rượu siêu rẻ 9.000đ/lít (Nguồn: ANTV)

Chỉ trong 1 tháng, Hà Nội đã ghi nhận 24 ca nhập viện cấp cứu vì ngộ độc rượu công nghiệp Methanol, 2 người tử vong, nhiều người đang cấp cứu trong tình trạng nặng. Các bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi, nôn, đau đầu, nhìn mờ; xét nghiệm lượng Methanol trong máu rất cao.



Làm thế nào để nhận biết rượu giả, rượu pha cồn công nghiệp? Trả lời trên ANTV, ông Trần Đáng - Nguyên cục trưởng cục ATTP cho biết người tiêu dùng có thể phân biệt rượu chứa methanol theo các cách sau: 1. Quan sát bọt rượu Lật ngược chai rượu, nếu là rượu xịn, bọt khí sẽ rất mịn và đều, di chuyển chậm tỏa ra các hướng rồi mới nổi dần lên (Nhìn phía trên sẽ thấy những bọt khí lớn chạm vào thành chai). Nếu là rượu giả bọt khí sẽ to, nổi lên theo chiều thẳng đứng với tốc độ nhanh hơn. Bên cạnh đó, rượu không đảm bảo chất lượng thường nhãn mác không rõ ràng, đáy chai rượu có cặn. 2. Đổ rượu ra lòng bàn tay, xoa hai tay vào nhau Đổ một ít rượu ra lòng bàn tay rồi xoa hai bàn tay với nhau, nếu thấy dính là rượu không tốt, còn nếu bay hơi hết là rượu tốt. Rượu có chứa methanol thường có vị hơi ngọt 3. Cho rượu vào ngăn đá tủ lạnh Đây là cách rất dễ áp dụng và có độ chính xác cao. Cho chai rượu vào ngăn đá một ngày, nếu là rượu tốt sẽ không bao giờ đông, nếu là rượu sản xuất bằng men vi sinh thì sẽ đông một nửa, nếu đông cứng 100% tức là rượu được làm bằng cồn.

7 thử nghiệm giúp bạn tránh ăn phải thực phẩm bẩn

Với chùm bí kíp được tờ Brightside chia sẻ này, bạn sẽ không còn nỗi lo chọn phải thực phẩm bẩn nữa.

1. Thịt gà

Khi lựa chọn thịt gà tươi sống, hãy chú ý đến các sọc trắng và các lớp mỡ dày trên miếng thịt, đặc biệt là phần ức gà. Nếu bạn có thể quan sát thấy chúng nổi rõ trên miếng thịt, điều này có nghĩa là những con gia cầm này đã được người chăn nuôi tiêm hormone tăng trưởng để tăng cân nhanh.

Một điều nữa bạn cần lưu ý là màu sắc và độ mềm của miếng thịt. Thịt gà tươi sẽ có màu hồng và không quá mềm, vì vậy không nên lựa chọn những miếng thịt bày bán đã ngả màu vàng và mềm bất thường, đó là dấu hiệu của thịt gà "ươn". Bên cạnh đó cũng nên tránh xa những con gà có màu đen sạn bởi đó là gà đã chết trước khi làm thịt.



2. Mật ong

Để kiểm tra mật ong nguyên chất hay mật ong bị pha chế, bạn chỉ cần đổ một ít mật ong lên trên một bề mặt phẳng (mặt đĩa, hay mặt cốc…).



Mật ong pha chế sẽ chảy nhỏ giọt và ngay lập tức lan ra xung quanh bề mặt, trong khi đó, mật ong nguyên chất sẽ chảy thành dòng và lan ra khá chậm trên bề mặt phẳng.

Nguyên nhân là bởi mật ong nguyên chất thường có độ dẻo và đậm đặc hơn nhiều so với các loại mật được pha chế.



Bên cạnh đó, nếu bạn là người có khứu giác và vị giác nhạy bén, thử một chút mật ong cũng là một ý tưởng tốt. Mật ong nguyên chất sẽ có vị thơm caramel tự nhiên, mật ong pha chế thường chứa đường trắng nên sẽ có vị ngọt hơi khé cổ.

3. Sữa chua

Chỉ cần một cốc nước lọc là bạn đã hoàn toàn có thể kiểm tra chất lượng của sữa chua.



Hãy bỏ một chút sữa chua vào cốc nước và khuấy đều lên. Sữa chua có chất lượng tốt sẽ tan đều trong nước lọc tạo nên một dung dịch đồng nhất. Trái lại, sữa chua chất lượng kém sẽ tạo thành các mảng vảy trắng nổi trên bề mặt cốc nước.

Nguyên nhân là bởi các loại sữa tươi chất lượng kém thường chứa nhiều chất béo thực vật. Loại chất này không tan trong nước nên sẽ tạo nên một lớp váng trắng nổi trên mặt nước.



4. Trái cây và rau củ đông lạnh

Nếu bạn không có ý định mua hoa quả, rau củ ăn ngay thì nên lựa chọn sản phẩm đông lạnh thay vì mua hoa quả, rau củ tươi rồi mang về bảo quản trong tủ lạnh. Nguyên nhân là bởi thực phẩm đông lạnh sẽ giữ được nhiều chất dinh dưỡng và an toàn hơn.

Việc mua rau quả tươi về tự bảo quản sau một thời gian sẽ mất từ 25-45% lượng dinh dưỡng, thậm chí có thể nhiễm độc nếu bảo quản sai cách. Nhưng làm thế nào để biết được hoa quả và rau củ đông lạnh có chất lượng tốt hay không?

Hãy chú ý đến lớp băng đá bám trên bề mặt của sản phẩm. Nếu rau củ đông lạnh có nhiều băng đá bám trên thì nên tránh vì chắc chắn chúng không được bảo quản và cất giữ đúng cách.

5. Cá tươi

Quan sát màu mắt, màu vảy và mang là cách đơn giản, hiệu quả nhất để xác định xem con cá bạn định mua có phải là cá tươi hay không.



Một con cá ươn sẽ có màu mắt chuyển đục, mang của nó cũng không còn giữ được màu đỏ tươi mà chuyển sang màu thẫm.

Một bí quyết nữa là cá tươi sẽ luôn có lớp da, vảy cá "óng ánh" như kim loại tự nhiên. Dấu hiệu này càng có thể quan sát rõ hơn ở những con cá còn sống. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn thấy một con cá chết có lớp vảy còn óng ánh như thế thì đừng ngần ngại vì nó chỉ vừa mới chết và thịt vẫn còn tươi.



6. Thịt lợn

Mẹo thứ nhất, hãy dùng ngón tay bấm nhẹ lên miếng thịt.



Đừng chọn mua những miếng thịt mà khi bạn ấn tay nhẹ lên nó sẽ để lại vết ngón tay. Bởi thịt lợn tươi có độ đàn hồi tốt nên vết ấn ngón tay sẽ nhanh chóng biến mất khi bạn nhấc ngón tay ra.

Một mẹo khác là hãy cắt miếng thịt và quan sát màu sắc của vết bạn vừa cắt.

Nếu miếng cắt có màu tối và xung quanh có viền màu trắng thấy rõ thì không nên lựa chọn. Lý do là miếng thịt đó đã được sử dụng các chất phụ gia để làm nó trông tươi lâu hơn.



Bạn cũng có thể dùng giấy ăn khô lau nhẹ lên miếng thịt, thịt tươi sẽ không để lại nhiều máu và độ ẩm. Nếu giấy ăn bị ướt và có nhiều máu, miếng thịt đó đã bị để lâu khiến nước và máu trong thịt bị thoát ra ngoài bề mặt.

7. Rau thơm

Để kiểm tra các loại rau thơm, thảo mộc có còn tươi hay không, hãy cầm một bó nhỏ trên tay, giữ thẳng đứng như hình ảnh trên và quan sát.

Rau thơm và thảo mộc bị héo sẽ rủ ngọn xuống, rau còn tươi sẽ đứng thẳng. Nguyên nhân là bởi rau thơm tươi sẽ có phần thân cứng cáp hơn, khi để lâu, phần thân này sẽ mất nước và trở nên mềm hơn, không thể giữ cho ngọn rau thơm thẳng đứng được.

Thêm vào đó, rau thơm "không sạch" sẽ không có màu xanh tự nhiên mà màu sắc của nó sẽ có màu đậm hơn bình thường, do chúng chứa nhiều hóa chất, đặc biệt là chứa nitrat.

Một số tin khác trong bản tin TPAT tuần qua

- Công an thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vừa bắt quả tang một cơ sở kinh doanh ở phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, do Đoàn Thị Tám làm chủ, thuê người bơm tạp chất vào tôm để tăng trọng lượng, nhằm thu lời bất chính. Cơ quan Công an thu giữ 41kg tôm sú đã được bơm tạp chất và một số dụng cụ, phương tiện liên quan. (đọc tin chính)

- Sáng ngày 26/6, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ xe ô tô biển kiểm soát 15C-05186, vận chuyển gần 400 kg cá đông lạnh không rõ nguồn gốc. (đọc tin chính)

Các công nhân được theo dõi tại Phòng khám đa khoa Ngân Hà (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) - Ảnh: T.V

- Sau bữa ăn trưa trong công ty ngày 28/6, hàng trăm công nhân tại khu công nghiệp Bàu Bàng (xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) bị nôn ói, khó thở hàng loạt phải nhập cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm. (đọc tin chính)