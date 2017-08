Cán bộ ngân hàng đi ô tô đâm chết người rồi quay lại xoá dấu vết

Video trích xuất camera lúc Hiếu bỏ trốn mang xe vào gara để sửa nhằm xoá dấu vết tai nạn.

Sáng 17/8, Trung tá Nguyễn Thành Nhân - Phó Trưởng Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã khởi tố, bắt giam 3 tháng đối với Nguyễn Quang Hiếu (SN 1988, trú Thanh Chương, Nghệ An) về hành vi vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.



Ngoài hành vi trên, Hiếu còn bị thêm tình tiết tăng nặng vì gây tai nạn bỏ chạy, không cấp cứu cho người bị nạn.

Đối tượng Hiếu tại cơ quan công an.

Cơ quan điều tra thông tin, trước đó vào khoảng 22h30’ tối muộn 26/6, Hiếu lái xe chở bạn đi sinh nhật từ huyện Quỳnh Lưu về TP. Vinh (Nghệ An).

Khi đi đến Km 440+100, đoạn qua địa bàn xã Nghi Yên (Nghi Lộc), ô tô của Hiếu đâm vào xe máy do anh Hồ Đức Giang (SN 1980, trú huyện Quỳnh Lưu) điều khiển đi cùng chiều phía trước đang chở vợ cùng 3 con nhỏ (Cháu lớn 7 tuổi, cháu nhỏ nhất 2 tuổi).

Cú đâm cực mạnh đã hất văng 5 người trên xe máy xuống đường. Chiếc xe ô tô của Hiếu chỉ dừng lại sau khi kéo lê cả gia đình anh Giang thêm khoảng 100m.

Xe của Hiếu bị tai nạn hư hỏng và được đưa vào gara sửa gấp để xoá dấu vết tai nạn.

Sau khi gây ra vụ tai nạn, cả gia đình anh Giang nằm bất tỉnh trên đường. Thấy thế, Hiếu đã đánh xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đi được chừng vài km, Hiếu rẽ vào ngõ vắng để kiểm tra xe của mình bị hư hỏng những gì. Khi thấy xe bị rơi ba-đơ-xốc và nhiều mảnh vỡ, Hiếu liền quay lại hiện trường và thu dọn các mảnh vỡ để xoá dấu vết hiện trường. Mặc cho các nạn nhân nằm tại hiện trường, Hiếu tiếp tục bỏ trốn.

Nhận được thông tin vụ tai nạn, Công an huyện Nghi Lộc đã lập tức ra hiện trường để điều tra làm rõ và đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi vào viện cấp cứu, cháu Hồ Đức Đăng (7 tuổi, con anh Giang) bị thương quá nặng nên đã tử vong. Anh Giang cùng vợ và các con nhỏ bị thương nặng.

Chiếc xe máy của anh Giang bị hư hỏng nặng.

Về phần Hiếu, sau khi bỏ trốn, Hiếu đã lái xe bỏ vào khu vực nghĩa trang để cất giấu. Sau đó, Hiếu tiếp tục đưa xe vào 1 gara tại xã Nghi Phú (TP. Vinh) để yêu cầu thay thế, sửa chữa xe hư hỏng.

"Nhận thông tin, chúng tôi đã thành lập 2 tổ, 1 tổ làm việc tại hiện trường thu được 1 con chíp và nhiều mảnh vỡ của chiếc xe màu đỏ hiệu ki-a. Tổ còn lại chúng tôi đi truy xét chiếc xe gây tai nạn.

Đến chiều 27/6, chúng tôi đã xác định có 1 chiếc xe hiệu ki-a Cerato vào gara để sửa do tai nạn. Lập tức chúng tôi đã vào làm việc thì lúc này xe ô tô đã được sửa, thay mới nhiều bộ phận. Chúng tôi trích xuất camera của gara thì phát hiện các dấu vết giống như tại hiện trường thu thập được.

Sau khi nắm rõ tên của chủ xe thì được biết đây là xe do Hiếu thuê. Khi chúng tôi đến nơi Hiếu đang làm việc thì Hiếu chối bỏ và nói Hiếu thuê xe nhưng cho bạn mượn đi.

Tuy nhiên bằng những chứng cứ có được, Hiếu đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bước đầu Hiếu khai nhận sau tai nạn do hoảng sợ nên đã bỏ trốn. Hiếu sau đó mang xe đi sửa và sáng hôm sau Hiếu vẫn đi làm.

Tuy nhiên việc Hiếu quay lại thu dọn mảnh vỡ và bình tĩnh trước sự việc cho thấy Hiếu đã chuẩn bị để đối phó và che dấu tội của mình.", Đại uý Phan lê Hiển - Điều tra viên Công an huyện Nghi Lộc thông tin.

Được biết, thời điểm gây tai nạn, Hiếu là cán bộ làm việc tại phòng quan hệ khách hàng của một ngân hàng chi nhánh huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Hiếu trước pháp luật.