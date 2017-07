Cán bộ giao thông Nghệ An tử vong trong khi làm nhiệm vụ có được công nhận liệt sĩ?

Ngày 17.7, thực hiện nhiệm vụ được giao về kiểm tra, khắc phục hậu quả bão số 2, khi đang trên đường trở về đến bản Na Chảo, xã Đồng Văn (huyện Quế Phong), xe của đoàn công tác Sở GTVT Nghệ An gặp cua, đường trơn nên lao xuống vực sâu.

Trên xe có ông Phạm Văn Chung - cán bộ kỹ thuật Công ty CP Trung Tín cầm lái và ông Thái Huy Hào - chuyên viên Ban quản lý vốn sự nghiệp thuộc Sở Giao thông Vận tải Nghệ An bị nước cuốn trôi.

Đến hơn 17h cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân được bàn giao về cho gia đình mai táng.

Sáng 18.8, trao đổi với PV, ông Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Sở GTVT Nghệ An cho biết: “Chúng tôi và gia đình đang chuẩn bị làm lễ truy điệu và an táng cho cán bộ Thái Huy Hào. Đây là mất mát to lớn đối với cơ quan và gia đình”.

Về việc làm thủ tục công nhận liệt sĩ cho cán bộ, ông Nguyễn Hồng Kỳ cho hay, Sở đã tính đến phương án này. “Sáng nay (18.7), có Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ về Nghệ An công tác, chúng tôi sẽ báo cáo xin ý kiến cụ thể về vấn đề này”, ông Nguyễn Hồng Kỳ thông tin.

Được biết, cán bộ Thái Huy Hào đi công tác theo nhiệm vụ được phân công bằng văn bản.

Luật sư Nguyễn Cao Trí, Trưởng VPLS Cao Trí (Nghệ An) cho biết: “Điều 17 Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định như sau:

Người hy sinh thuộc một trong các trường hợp sau được xem xét xác nhận là liệt sĩ:

“Dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân” (Khoản e).

Trong trường hợp hội đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định hiện hành thì được xem xét công nhận liệt sĩ”.

Được biết, anh Thái Huy Hào sinh năm 1986, là phó trưởng phòng của một ban thuộc Sở GTVT Nghệ An, đã kết hôn và có hai con.