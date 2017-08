Cầm cốc đập vào đầu đối thủ tại quán karaoke, bị đâm chết

Chiều 5-8, thông tin từ Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đang điều tra làm rõ vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên tại một quán karaoke trên địa bàn khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 4-8, nhóm thanh niên của Lê Văn H. (SN 1995, trú xóm Vĩnh Úc, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê) đến hát tại phòng 202 quán Karaoke New Star ở thị trấn Hương Khê.

Trong lúc hát tại đây, nhóm của anh H. đã xảy ra va chạm với nhóm do một người tên Ng., trú thị trấn Hương Khê, hát ở phòng bên cạnh.

Trong lúc xô xát, anh H. đã cầm cốc đánh vào đầu Ng. khiến người này bị thương ở đầu.

Phát hiện sự việc, chủ quán đã can ngăn, yêu cầu 2 nhóm dừng hát. Vừa ra khỏi quán, Ng. đã rút dao đâm một nhát vào đùi anh H., khiến nạn nhân đứt động mạch và tử vong ngay sau đó.

"Hiện chúng tôi đã tạm giữ nghi can liên quan, vụ việc đang được Công an huyện khẩn trương điều tra làm rõ"- một lãnh đạo Công an huyện Hương Khê cho biết thêm về vụ đâm chết người tại quán karaoke.