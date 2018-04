Cãi thầy, Pacman “chốt hạ” trận gặp Matthysse

Thầy của người hùng Philippines Manny Pacquiao, HLV Freddie Roach, người Mỹ ngăn học trò chưa nên thượng đài với "nghệ sĩ Knock out" Lucas Matthysse, nhưng anh đã gạt và "chốt hạ" cuộc chạm trán này.

Hai trận gần đây nhất thì Pacman toàn thua

Trận quyền Anh giữa hai đối thủ trên sẽ diễn ra ngày 15-7 tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Sở dĩ HLV kỳ cựu Freddie Roach ngăn cản là vì vài năm qua, chuyện tập tành của Pacquiao (biệt danh Pacman) không đều đặn và không có phong độ cao, cùng với đó là những lần thượng đài thua liên tục kể từ sau trận thua "đôc cô cầu bại" Mỹ Mayweather.

Gần nhất, Pacman thua tiếp tay đấm là giáo viên giáo dục thể chất người Úc Jeff Horn.



Còn Lucas Matthysse thì hai trận gần nhất toàn thắng

HLV Freddie Roach ngăn cản là vì trước những loạt trận thua như thế thì cậu học trò nên tìm một đối tác, một võ sĩ "kèo thơm hơn" để có thể đánh thắng nhằm lấy lại sự tự tin.



Qua nhiều chục năm huấn luyện quyền Anh chuyên nghiệp, Freddie Roach nhìn nhận vấn đề đó là không sai. Ông phân tích cho Pacman nghe và hiểu nhưng anh đã gạt đi.

Pacman chủ động "chốt hạ" gặp Matthysse ngày 15-7

Đã vậy đối thủ Lucas Matthysse là một tay đấm tấn công vũ bão , tung đòn rất nhanh, tầng suất cao và uy lực…nên còn có biệt danh "nghệ sĩ Knock out", hay còn một biệt danh… máu me khác nữa là "cỗ máy hủy diệt". HLV Freddie Roach đã nhìn thấy nên can ngăn học trò nhưng Pacman lại không chịu.



Sự nghiệp của Pacman, 39 tuổi đã trải qua 59 trận thắng trong đó có 39 trận thắng KO và từng vô địch thế giới tám hạng cân khác. Đối thủ của Pacman là Lucas Matthysse, 35 tuổi, người Argentina trải qua 39 trận thắng và 4 trận thua.

Cuộc chạm trán giữa Pacman và Matthysse ngày 15-7 tới đây diễn ra tại võ đài Axiata Arena nằm trong khu tổ hợp thể thao Bukit Jalil có sức chứa 15.000 khán giải ở Kuala Lumpur nhằm tranh đai WBO hạng bán trung.