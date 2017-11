Cách nhận biết giò ngon không hàn the

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện công nghệ sinh học và thực phẩm (ĐH. Bách Khoa Hà Nội)hàn the là chất tạo độ dai giòn cho món ăn, đồng thời giúp thời gian bảo quản lâu hơn mà không sợ hư hỏng.

Tuy nhiên, hàn the là chất cực độc, bị Bộ Y tế cấm sử dụng trong bảo quản và chế biến thực phẩm.

Khi hàn the vào cơ thể người, nó sẽ khó đào thải mà tích tụ trong gan, thận, gây tổn thương các bộ phận này. Ngoài ra, hàn the còn làm thoái hóa các cơ quan sinh dục, gây vô sinh. Trẻ em ăn phải thực phẩm có lượng hàn the 1-2 g/kg thể trọng có thể dẫn đến tử vong sau 10-12 giờ.

Do đó, tốt hơn hết, các gia đình nên tự làm giò để ăn, nhất là trong những ngày Tết. Còn nếu phải mua, chị em nên chọn mua ở những cơ sở, địa chỉ uy tín, tin cậy, đã được công bố không có hàn the, có chứng thực của Bộ Y tế về an toàn thực phẩm.

Để chắc chắn hơn, sau đây là một số cách phân biệt giữa giò ngon và giò có hàn the, chị em có thể tham khảo:

Đặc điểm nhận biết

Màu sắc

Giò ngon: Khi cắt ra có màu trắng ngà hơi ngả sang màu hồng nhạt, bề mặt có nhiều lỗ rỗ, nhìn miếng giò mịn và hơi ươn ướt.

Vì, nếu giò được làm từ thịt nạc ngon, khi được nghiền, thịt sẽ quánh dẻo lại và bọc lớp không khí bên trong nên lúc luộc hoặc hấp giò, không khí ấy sẽ nở ra và tìm cách chui ra ngoài tạo ra những lỗ rỗ bên trong khoanh giò.

Giò có hàn the: Bề mặt láng, mịn, không bị lỗ rỗ. Nguyên nhân là do giò đã bị pha lẫn bột và làm bằng thịt không đảm bảo chất lượng.

Mùi thơm



Giò ngon là loại có mùi thơm thoang thoảng của thịt hòa quyện với mùi của lá gói.

Nếu thấy một khoanh giò có mùi thơm nồng, thơm sực thì nên thận trọng bởi đó là loại giò đã được pha cùng hàn the.

Hương vị

Với giò ngon, khi ăn sẽ có vị thơm ngọt, hơi giòn, mềm mềm.

Giai giòn bất thường, có cảm giác khô rắn, bị bã và bở. Ngoài ra, giò có chứa hàn the khi ăn thường rất giai và giòn, nhưng khi vừa ăn xong thì sẽ có vị hơi chát ở đầu lưỡi.

Khi thấm bằng giấy nghệ

Cách làm giấy nghệ: Giã nhỏ nghệ, ngâm trong cồn từ 3-4 giờ, sau đó gạn lấy dung dịch nghệ. Tiếp đến ngâm giấy lọc trong dung dịch nghệ khoảng 1 giờ.

Sau đó, vớt ra để se mặt và ngâm tiếp giấy lọc trong dung dịch nghệ khoảng 1-2 giờ rồi vớt ra phơi khô trong gió. Cắt nhỏ thành từng miếng (1,5-2cm) đựng trong hộp kín dùng dần.

Dùng giấy nghệ ốp vào bề mặt giò, giấy không đổi màu.

Dùng giấy nghệ ốp vào bề mặt giò, nếu giấy nghệ chuyển từ màu vàng sang màu cam hoặc đỏ tức là giò chả đó có chứa hàn the.