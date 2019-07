Cách khôn ngoan để nói KHÔNG với lời đề nghị của sếp: Vấn đề nan giải khiến nhân viên nào cũng đau đầu nay đã có cách giải quyết

Việc nói "Không, cảm ơn!" với sếp của bạn khi họ giao cho bạn một dự án mới có thể khiến họ nghĩ rằng bạn là người lười biếng hoặc không quan tâm đến công việc của mình.

Ngay cả khi bạn choáng ngợp với các dự án khác hoặc không chắc chắn mình là người tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ này.

Bạn không nên nói "Không" ngay lập tức như vậy. Thay vào đó, hãy nghĩ cách để từ chối mà vẫn khiến sếp vui vẻ chấp thuận.



Để tìm ra cách ứng phó tốt nhất trong tình huống này, Business Insider đã tham khảo ý kiến của Kerr và Lynn Taylor, một chuyên gia làm việc cho cơ quan của chính phủ và tác giả của cuốn sách "Tame Your Terrible Office Tyrant: How to Manage Childish Boss Behavior and Thrive in Your Job", để học cách nói "Không" trong các tình huống khác nhau. Dưới đây là những lời khuyên tốt nhất của họ:

Nếu bạn đã quá tải với một loạt các dự án khác nhau:

"Khi tôi nói rằng sẽ rất vui khi thực hiện dự án đó, điều đó có nghĩa là bất kỳ dự án nào khác mà tôi đang thực hiện sẽ phải hoãn lại cho đến ngày mai.

Bởi vì tôi thực sự sẽ phải dành ba giờ tiếp theo để hoàn thành đề xuất đó. Sếp có muốn tôi bỏ nó không?", đó là những gì Taylor nói.

Ông cho rằng hầu hết các nhà quản lý sẽ liên tục cung cấp cho bạn ngày càng nhiều tài liệu cho đến khi bạn nói: "Dừng lại" hoặc "Nếu bạn cho tôi X, thì Y sẽ rất khó hoàn thành đúng kế hoạch".

Nói cách khác, bạn cần luôn dẫn đầu trong việc phân bố công việc của mình, bởi vì sếp của bạn sẽ không bao giờ quan tâm điều đó.

Taylor nói rằng điều quan trọng cần nhớ là hãy nói ra phản hồi về khả năng có thể hoàn thành công việc một cách tốt nhất của bạn.

Vì vậy, thay vì than vãn với sếp rằng bạn sẽ phải tăng ca đến 10 giờ tối, hãy làm cho họ hiểu rằng những gì bạn thực sự lo lắng là sự kém hiệu quả khi phải làm quá nhiều việc.

Taylor nói: "Đối với sếp của bạn, kết quả nằm ở sản phẩm cuối cùng. Bạn có thể đề nghị gặp sếp của bạn và cho họ thấy chính xác những gì bạn đang làm.

Nói với họ: "Tôi thực sự muốn đồng hành cùng bạn và tôi chắc chắn rằng mình đang làm những gì bạn muốn".

Kerr cũng đề nghị bạn phải cảm ơn sếp của bạn trong tình huống này. Nếu họ đang giao cho bạn chồng chất các dự án, điều đó có nghĩa là họ tin tưởng vào bạn.

Nếu bạn có nhiều ông chủ và họ luôn không thống nhất ý kiến khi đưa ra một nhiệm vụ nào đó:

"Trong trường hợp này, điều quan trọng là có một "cuộc trò chuyện cởi mở và trung thực" với ít nhất một trong những người quản lý của bạn càng sớm càng tốt", Kerr nói.

Bạn có thể nói điều gì đó như: "Tôi hiểu rằng những dự án mà sếp giao cho tôi là ưu tiên hàng đầu đối với chúng tôi.

Vì vậy, tôi sẽ dành cả tuần để tập trung vào đó. Nếu có bất cứ điều gì khác tôi cần làm hoặc giải quyết vào tuần này, xin vui lòng gửi thông báo cho tôi".

Nếu bạn nghĩ rằng mình không có đủ khả năng để hoàn thành nhiệm vụ:

"Tôi rất sẵn lòng có thêm nhiệm vụ này vào công việc của mình trong tương lai, nhưng ngay bây giờ tôi cảm thấy mình chưa đủ kinh nghiệm để thực hiện nó. Tôi vẫn chưa được đào tạo bài bản. Tôi cần phải trau dồi kĩ lưỡng hơn.

Cho đến khi tôi có nhiều kinh nghiệm hơn, tôi có thể đề nghị rằng người này (một trong những đồng nghiệp của bạn) xử lý vấn đề này giúp tôi được không? Bởi vì tôi biết anh ấy thành thạo ý rất thành thạo trong lĩnh vực đó".

Kerr nhấn mạnh rằng bạn sẽ muốn nghĩ ra một giải pháp tối ưu nhất. Thay vì chỉ từ chối nhiệm vụ được giao, hãy nghĩ ra cách giải quyết như cần phải được đào tạo thêm chẳng hạn.

Bạn thậm chí có thể đề xuất rằng bạn muốn quan sát đồng nghiệp, những người có kỹ năng hơn trong lĩnh vực cụ thể. Vì vậy bạn sẽ biết phải làm gì cho lần sau.

Nếu bạn không cảm thấy tự tin rằng bạn có thể làm tốt công việc này - một tình huống xuất hiện khá thường xuyên tại nơi làm việc - Kerr khuyên rằng bạn nên nói với sếp của bạn chính xác về điều đó.

"Hỏi sếp của bạn nếu họ có thể tìm và nghĩ ra bất kì giải pháp khác nào. Hầu hết các ông chủ sẽ tôn trọng bạn vì bạn đã mở lòng mình và nói ra như vậy", Kerr nói.

Cuối cùng, Taylor nói: "Những người biết cách thiết lập ranh giới hợp lý với sếp của họ, có thể nhận được sự tôn trọng và tín nhiệm hơn".

Một số người thức khuya mỗi đêm để hoàn thành 16 dự án khác nhau vì họ không biết cách ưu tiên cho vấn đề gì. Và thực tế họ không phải là những nhân viên làm việc hiệu quả.

Mặt khác, một người biết cách nhận công việc và sắp xếp thời gian hợp lí là một người có tổ chức và biết những gì mình cần phải hoàn thành.

Có lẽ là, như Taylor đã nói: "Họ biết thích ứng với hoàn cảnh mới bằng cách hành động có hiệu quả và chỉnh đốn lại cách làm việc của mình".