Các doanh nghiệp lớn đôi khi vẫn có những nhân viên thô lỗ, nhưng ở United Airlines, CEO còn biến điều đó thành văn hóa công ty!

Ngày 9/4/2017, David Dao, 69 tuổi, cùng vợ ông và hai người khác nữa bị yêu cầu rời khỏi chuyến bay của hãng hàng không Mỹ United Airlines để nhường chỗ cho bốn nhân viên khác.

Ban đầu, hãng đề nghị sẽ bồi thường 1.000 USD và sắp xếp cho hành khách bay chuyến ngày hôm sau nhưng không có ai đồng ý. Vì vậy một người quản lý lên máy bay và thông báo rằng bốn hành khách sẽ được chọn để rời khỏi chuyến bay, trong đó có ông David Dao.

Ba hành khách rời khỏi máy bay, nhưng ông Dao cho biết mình đã có hẹn với bệnh nhân nên không thể thay đổi được.

Để xử lý vị khách “cứng đầu”, các nhân viên an ninh sau đó đã xuất hiện, túm lấy ông và lôi ra khỏi ghế. Một nhân chứng cho biết khi bị lôi đi, mặt ông Dao va vào tay vịn ghế máy bay, khiến miệng ông chảy máu. 10 phút sau đó, ông chạy ngược lại, bám vào phía sau máy bay và nói: "Họ sẽ giết tôi, tôi muốn về nhà".

Các nhân viên an ninh lại xuất hiện và đưa ông ra khỏi máy bay lần thứ hai, nhưng lần này là trên một chiếc cáng.

CEO hứng "gạch đá" vì xử lý bê bối không tốt

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận, CEO của United Airlines, ông Oscar Munoz, đã ra thông cáo chính thức, khẳng định đây là một vụ việc là "đáng buồn" và xin lỗi "vì đã phải sắp xếp lại chuyến bay" cho các hành khách.

Ông cũng cho biết đang tìm cách liên lạc với bác sĩ Dao để giải quyết vụ việc. Tuy nhiên chẳng có lời xin lỗi hay chia sẻ nào được gửi tới nam hành khách cao tuổi.

Đặc biệt trong một bức thư gửi cho nội bộ mới đây bị rò rỉ, ông Munoz đã lên tiếng bênh vực nhân viên của mình, nhận xét nam hành khách người châu Á là "phiền hà" và "hung hăng", do đó hãng không có cách nào khác ngoại trừ việc nhờ lực lượng an ninh can thiệp, Ông khen ngợi nhân viên làm việc theo đúng quy trình và thậm chí còn hoàn thành "hơn cả mong đợi".

Cách xử lý của ông Munoz một lần nữa lại thổi bùng ngọn lửa giận dữ vốn chưa kịp tắt.

Tài khoản Twitter có tên Chris cho rằng CEO của United chỉ đang cố đổ lỗi cho nhân viên an ninh, hơn là nhận trách nhiệm về mình.

Tài khoản Kristof mỉa mai rằng ở các công ty lớn, nhân viên thỉnh thoảng có thể gây ra một số sự vụ “ngu ngốc”, nhưng ở United việc này được “phê chuẩn” và đó cũng là chính sách công ty. Thậm chí một số người đã kêu gọi chiến dịch tẩy chay với hãng hàng không lớn thứ ba thế giới có trụ sở tại Chicago.

Cục Hàng không bang Chicago đánh giá vụ việc không phù hợp với quy chuẩn vận hành của cơ quan này và hành động của lực lượng an ninh hàng không là không thể tha thứ. Một trong các nhân viên an ninh lôi hành khách khỏi máy bay hiện đã bị đình chỉ công tác.