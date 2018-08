Ca sĩ mệnh danh "báu vật Hàn Quốc" sắp tới Việt Nam diễn đẳng cấp cỡ nào?

Vào tháng 9 tới đây, diva Hàn Quốc So Hyang sẽ tới Việt Nam biểu diễn trong sự chờ mong của nhiều người hâm mộ.



Nhiều người Việt không biết tới So Hyang vì cô chỉ đi hát nhà thờ và từ thiện. Tuy nhiên, đây thực sự là "con quái vật" đáng gờm của Hàn Quốc, khiến cả châu Á và phương Tây phải nể phục.

Chiến thắng ung thư bằng nghị lực sống mãnh liệt và được bố mẹ chồng thương yêu

So Hyang từ bé đã được học nhạc và đi hát tại các nhà thờ. Bởi vậy, cô có tính cách hướng thiện, hiền lành và luôn tin vào Chúa.

Vào năm 1996, khi mới 18 tuổi, tiếng hát của So Hyang đã vô tình lọt tới tai Jo Hwan Gon khi đang tập hát. Sớm nhận ra tài năng của So Hyang, nhà truyền đạo này đã mời cô thu âm và đi diễn nhạc kịch.

Trong thời gian này, So Hyang đã quen biết và trở thành ca sĩ hát chính cho nhóm POS, cũng là một nhóm nhạc truyền đạo gồm 4 anh em ruột. Từ đây, cô bén duyên và kết hôn với tay trống của POS là Kim Hee Jun. Năm đó, cô mới tròn 20 tuổi.

Chỉ 3 tháng sau khi kết hôn, So Hyang thấy đau bụng dữ dội và phát hiện ra mình bị ung thư cổ tử cung.

Rất may cho So Hyang, bệnh ung thư của cô mới ở giai đoạn đầu. Nhưng để cứu sống bản thân, cô đã phải cắt bỏ buồng trứng và vĩnh viễn không thể có con. Đó là nỗi đau tột cùng mà So Hyang tưởng chừng như không thể vượt qua được.

So Hyang và chồng

Tuy nhiên, nhờ đức tin và nghị lực sống mãnh liệt, cũng như tinh thần yêu đời, So Hyang đã gạt bỏ được nỗi buồn để chiến thắng bệnh tật.

Kể từ khi phải cắt bỏ buồng trứng tới nay đã gần 20 năm, So Hyang cũng đã gần 40 tuổi, nhưng lúc nào cô cũng vui vẻ, cười nói ríu rít như một đứa trẻ.

Tất cả mọi người khi tiếp xúc với So Hyang đều thấy rằng cô rất dễ thương, thân thiện và trong sáng.

Dù đã gần 40 tuổi, nhưng So Hyang vẫn luôn hài hước, đáng yêu

Đặc biệt, So Hyang lúc nào cũng lạc quan trước cuộc đời. Cô ít khi để mình phải buồn phiền, luôn cười trong mọi hoàn cảnh và đối xử tốt với mọi người.

Nhờ đức tính hiền lành, So Hyang dù không có con vẫn luôn được bố mẹ chồng thương yêu.

Vợ chồng So Hyang hầu như không mấy khi to tiếng với nhau. Gần 20 năm qua, họ sống hạnh phúc bên nhau như một cặp vợ chồng son và dành nhiều tình yêu cho nhau.

Luôn lạc quan, yêu đời

So Hyang hiện còn bị viêm phổi và bệnh ung thư có thể trở lại bất cứ lúc nào, nhưng cô vẫn làm việc miệt mài, ngày đi dạy, đi hát, đêm lại viết sách. Ngay cả người bình thường cũng ít ai có được sức bền như cô.

Tài năng kì lạ hiếm thấy, khiến ai cũng nể phục

So Hyang là một tài năng hiếm có của nền âm nhạc Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung. Cô sở hữu một giọng nữ cao thiên phú với kĩ thuật vô cùng cao cấp, có thể xem là kì lạ, hàng trăm triệu người mới có một.

Tìm cả châu Á này cũng khó có ai hát note cao bằng giọng thật tuyệt vời như So Hyang. Tiếng hát của cô thậm chí còn được so sánh với các diva thế giới như Whitney Houston, Mariah Carey.

Seth Riggs, một giáo sư thanh nhạc nổi tiếng, người đã dạy cho nhiều nghệ sĩ lớn trên thế giới như Michael Jackson, Stevie Wonder, Barbra Streisand, Madonna, Michael Bolton… khi gặp So Hyang đã kinh ngạc trước giọng hát của cô và phải thốt lên: "Đây là ca sĩ châu Á duy nhất có thể vượt qua bức tường thành của các ca sĩ Mỹ".

So Hyang có nhiều fan ở Việt Nam

Sau đó, Seth Riggs muốn lăng xê cho So Hyang, nhưng cô từ chối để về lại Hàn Quốc vì chỉ muốn hát theo đam mê của mình. Cô nói rằng: "Tôi đi hát để xoa diụ đi nỗi đau của những con người khốn khổ".

Rất nhiều chuyên gia thanh nhạc và giảng viên trên thế giới đã tìm đến So Hyang vì quá bất ngờ trước năng lực kì lạ của cô.

Giọng hát và kĩ thuật ở đẳng cấp thượng thừa

Khác với hầu hết các light lirico soprano khác, giọng hát So Hyang càng lên cao (trên E5) lại càng đanh, dày, và supported một cách tối ưu với luồng âm lượng lớn, tạo nên màu sắc hơi hướm kịch tính.

Hãy so sánh quãng cao của So Hyang với các giọng light lirico soprano khác như Thu Minh, Hồ Quỳnh Hương, Thùy Chi, Cyndi Lauper, Jessica Simpson, Lee Haeri…, thậm chí là cả các full lirico soprano như Siu Black, Lara Fabian, Celine Dion, Ock Joo Hyun… để thấy được điều này.

Giọng hát So Hyang vô cùng đặc biệt, hát nhẹ thì như light lirico soprano, lên cao lại mạnh mẽ, uy lực gần như spinto soprano.

So Hyang có một tessitura rất lạ lùng. Nếu ở các giọng nữ cao khác, tessitura giọng thật thường nằm trong khoảng Bb4 – Eb5 thì tessitura của SoHyang lại cao vút từ E5 tới Bb5.

Quãng giọng của So Hyang

Điều này giúp So Hyang có thể hát quãng treo cao (bao gồm cả nhả chữ và phô diễn kĩ thuật) liên tục mà vẫn thư giãn, thoải mái như không, giống như mở mồm ra đã chạm tới các note F5, G5, A5 một cách dễ dàng. Trong khi với các giọng nữ cao khác, điều này là cả một vấn đề khó khăn.

So Hyang sở hữu khả năng cân bằng thanh quản tuyệt vời. Dù phải hát cao hay thấp tới đâu cô cũng không bao giờ bị cao hay hạ thanh quản, điều có thể xảy ra với bất cứ diva hay nữ ca sĩ nào.

Nhờ kĩ năng này, So Hyang bảo vệ được rất tốt giọng hát của mình, dù cô thường xuyên phải hát treo rất cao trong tình trạng bệnh tật liên miên.

Một trong những thế mạnh của So Hyang là hát nửa giọng (messa voce) trên light mixed. Light mixed của So Hyang rất nhẹ, bay, mềm, uyển chuyền, nhưng cũng vang và sáng.

Chính độ vang được tạo ra trên những đoạn hát rất nhẹ là minh chứng cho kĩ thuật điêu luyện của cô.

So Hyang hát Never Ending Story

Không những vậy, nó còn được sử dụng linh hoạt, chuyển passagio liên tục sang head rồi sang light mixed, nếu nghe không kĩ sẽ khó lòng nhận ra. Đây chính là cách giúp giọng hát So Hyang đẹp lên rất nhiều.

Nếu đối chiếu light mixed với full mixed của So Hyang, sẽ thấy một điểm vô cùng đặc biệt ở cô.

Thông thường, những ca sĩ có phần full mixed to khỏe, mạnh mẽ, có màu hơi chát kiểu kịch tính sẽ khó hát light mixed nhẹ nhàng, hoặc ngược lại, nhưng So Hyang lại phát triển cả hai thế mạnh đó một cách nhuần nhuyễn.

So Hyang là một bậc thầy khi sử dụng mixed voice, đặc biệt là full mixed. Một trong những khả năng đặc biệt của So Hyang là balance mixed ở những note rất cao (từ F5 tới C#6).

So Hyang belt G5

Quãng cao mixed voice của So Hyang không những đạt tới, mà còn duy trì được một chuẩn mực ít ai làm được: cân bằng thanh quản, breath supported, cột hơi vững chắc, vị trí âm thanh chuẩn xác, cân bằng chest – head, cộng hưởng tối ưu, kiểm soát linh hoạt, trang trí hoa mỹ.

Vibrato không phải kĩ thuật khó, nhưng ở So Hyang, đó là một sự chuẩn mực về kiểm soát và sử dụng vibrato, mà không phải ai cũng làm được.

Trong supported range của mình, chưa bao giờ So Hyang bị lack hay rướn, mất control vibrato, dù trên head hay mixed.

Lúc nào vibrato của cô cũng tròn trịa, đều đặn, ổn định, không suy chuyển. Có thể nói, nếu vibrato là một chuỗi xích dài, mà ở các ca sĩ khác thường có thể bị cong một vài mắt xích, thì vibrato của So Hyang lại cứ đều tăm tắp.

So Hyang là ca sĩ pop hiếm hoi sử dụng thành thạo ở cả phần mixed voice và head voice. Bởi ở châu Á, nếu thiên về head voice thì thường là ca sĩ bán cổ điển hoặc opera, thính phòng, những ca sĩ này ít mạnh phần chest – mixed. Ngược lại, mạnh về chest – mixed lại thường không trội về head voice.

Nói về head voice của So Hyang, đó là một đỉnh cao trong giới ca sĩ pop ở châu Á. Rất ít ca sĩ pop có thể supported chuẩn xác và sử dụng linh hoạt head voice như So Hyang.

Head voice của So Hyang

Quãng head voice của So Hyang rất rộng, trải dài từ A#4 tới A6 (gần 2 quãng), supported tới E6 và hát đẹp tới D6.

Nhờ kĩ thuật bậc thầy, So Hyang đã biến head voice của cô trở nên rất đẹp, đẹp hơn nhiều so với phần giọng thật của cô. Head voice của So Hyang đầy đặn, vang rền, sáng đẹp, bay bổng.

Cô có thể thay đổi đủ mọi sắc thái head voice từ full sang light, từ dynamic sang soft, sang agility, với đủ mọi kĩ thuật linh hoạt, màu sắc, kiểm soát trên nhiều tốc độ, cao độ khác nhau.

Head voice của So Hyang trong suốt, lanh lảnh, nữ tính và có tính crystal. Đôi khi, cô sử dụng được cả airy voice trên head voice.

Cô có thể lướt legato trên head voice một cách vô cùng mượt mà, không một chút gợn, với sự kiểm soát âm lượng, hơi thở, vibrato chắc chắn, thể hiện một cột hơi vững vàng không thể suy chuyển đến tận hơi cuối cùng, kéo dài đến bất tận.

Chưa dừng lại ở đó, So Hyang còn hát messa voce legato trên head voice rất light, mềm mại, ngọt ngào, cảm xúc, như tiếng ru và iữ vibrato 16 head voice đều đặn.

Ngoài ra, So Hyang còn ẩy head voice dynamic cộng hưởng trên note cao có tính full với âm lượng lớn, tạo độ rền mạnh mẽ, sự cao trào tuyệt đối, vô cùng powerful.

Với tâm hồn của một ca sĩ Gospel, So Hyang cũng thường thực hiện run/riff/melisma liên tục đầy ngẫu hứng và kiểm soát tốt trên head voice với tốc độ nhanh chậm, cao độ lên xuống vô cùng linh hoạt.

Ở Việt Nam, So Hyang có khá nhiều fan, một trong số đó là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Anh từng ca ngợi So Hyang là một ca sĩ tuyệt vời và liên tục lấy nhạc của cô phối lại cho thí sinh của mình.

Bởi thế mà trong nhiều năm gần đây, nhạc của So Hyang thường vang lên trong các chương trình âm nhạc lớn như The Voice, The Voice Kid.

Trước danh tiếng ngày càng lớn của So Hyang, nhạc sĩ Lưu Quang Minh cùng dàn nhạc Maius Philharmonic đã quyết định chi một khoản tiền lớn để mời cô về hát vào tháng 9 sắp tới.