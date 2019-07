Cả gia đình nhập viện vì lọ thuốc sâu trong téc nước: "Đây là lần thứ 2 rồi"

Chiều 15/7, anh Đinh Đức Sơn (SN 1987, trú xã Cự Đồng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) vẫn đang cùng vợ là chị Đinh Thị Hằng và con trai Đinh Đức Anh (2 tuổi) nằm điều trị tại khoa Cấp cứu chống độc – Bệnh viện Nhi Trung ương.



Chia sẻ với PV câu chuyện xảy ra với gia đình anh Sơn cho biết, vào buổi trưa ngày hôm qua sau khi đi làm về nhà ăn cơm cùng vợ con, khi ăn anh nhận ra dấu hiệu rau cải bắp có màu khác, vị nước luộc rau cũng có mùi hơi khó chịu.

Đầu giờ chiều anh Sơn tiếp tục pha trà uống thì nước chuyển màu xanh.

Do trước đây gia đình từng bị thả thuốc sâu một lần nên khi thấy dấu hiệu bất thường, anh lập tực quay ra téc chứa nước sinh hoạt kiểm tra thì thấy một lọ thuốc trừ sâu bên trong.

Anh Sơn vội thông báo đến chính quyền địa phương và công an xã, đồng thời, đưa vợ con đến cơ sở y tế kiểm tra thì nhận được lời khuyên, phải về bệnh viện lớn dưới Hà Nội khám vì khi ngộ độc thuốc trừ sâu nếu ở tình trạng nhẹ không ảnh hưởng ngay, nhưng dễ có biến chứng về sau.

Anh Sơn tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Hoàng An.

Nói về nguồn cơn, anh Sơn cho biết bản thân không dám nghi ngờ cho bất kỳ ai dù trước khi xảy ra sự việc, gia đình anh có mâu thuẫn với hàng xóm và một người thân trong họ.

"Tôi mâu thuẫn với hàng xóm về lối đi qua đám ruộng trước cửa nhà, hai bên có cãi vã lớn tiếng nhưng chưa có ẩu đả, xô xát. Từ lần mâu thuẫn ấy đến nay tôi đi làm thường xuyên, chưa nói chuyện lại bao giờ", anh Sơn kể.

Sau khi nhập viện Nhi Trung ương, gia đình anh đã tiến hành thăm khám nhưng gần một ngày trôi qua vẫn chưa có kết luận bị ngộ độc nặng, hay nhẹ.

Hiện vợ chồng anh Sơn có cảm giác sức khỏe đều đã ổn định, riêng trường hợp con trai Đinh Đức Anh có dấu hiệu nặng hơn, bác sĩ bảo nên đưa sang xét nghiệm tại Bệnh viện Bạch Mai.

"Phải cuối chiều nay, bệnh viện mới trả hết các kết quả, lúc ấy vợ chồng tôi mới biết mình nhiễm độc ở mức nào", anh nói.

Đây là lần thứ hai gia đình anh Sơn phát hiện vỏ chai thuốc sâu trong téc nước, ở lần xảy ra trước cách đây 6 tháng, các con anh dù không ngộ độc nặng nhưng "đi ngoài" ra máu.

Vụ việc đã được trình báo cáo cơ quan chức năng điều tra, nhưng chưa có kết quả.

Con trai anh Sơn có dấu hiệu bị nặng nhất. Ảnh: Hoàng An.

"Sau lần ấy, vợ chồng tôi nghĩ có ai thù ghét mình họ suy nghĩ bồng bột nên mới làm như vậy, ai ngờ, đây là lần thức hai rồi, gia đình tôi thực sự hoang mang cho sự an toàn của mình", anh Sơn bức xúc và bày tỏ mong muốn, cơ quan chức năng sẽ sớm tìm ra thủ phạm xử lý nghiêm trước pháp luật.



Ông Đinh Cao Tặng - Trưởng Công an xã Cự Đồng cho biết, sau khi nhận được trình báo về vụ việc, công an xã đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Thanh Sơn và Công an tỉnh Phú Thọ.



Anh Sơn làm nghề lái xe thuê, vợ ở nhà làm nông nghiệp. Nhà anh nằm gần cánh đồng, cách xa nhiều nhà hàng xóm và không có tường bao.

Bồn nước nơi phát hiện chai thuốc sâu nằm ngay sát nhà. Hai bát nước, một được lấy từ bồn có màu xanh hơn so với bát nước được lấy từ vòi bơm.