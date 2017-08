Cả 3 anh em bị bắt vì lên kế hoạch nhận thay em trai tội giết hàng xóm

Ngày 18/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Doãn Lan (SN 1985, trú xã Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên, Nghệ An) từ tội Giết người sang tội Che giấu tội phạm.

Ngoài ra, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam 4 tháng đối với Nguyễn Doãn Khải (SN 1998, em trai Lan) về tội Giết người. Nguyễn Đình Hải (SN 1981, anh con cô con cậu với Lan và Khải) bị khởi tố, bắt giam 3 tháng về tội Che giấu tội phạm.

Nguyễn Doãn Lan tại cơ quan điều tra. Lan đến đầu thú với công an và nhận tội thay em trai.

Cơ quan điều tra thông tin, trước đó vào khoảng 22h ngày 31/7, Khải đến nhà văn hoá xóm 3A (Hưng Yên Bắc) chơi. Tại đây Khải và 1 người bạn có trêu chọc 1 người khuyết tật thì anh Nguyễn Tú Hùng (SN 1984, trú cùng xã) can ngăn. Lúc này Khải chửi bậy nên bị anh Hùng đánh.

Bực tức, Khải chạy về nhà kể cho anh trai là Nguyễn Doãn Lan. Nghe em kể, Lan liền cùng em ra gặp anh Hùng để nói chuyện. Hai bên có lời qua tiếng lại thì Hùng đánh vào mặt Lan. Thấy thế, Khải liền tiến lại cầm con dao đã thủ sẵn đâm 1 nhát vào cổ.

Gây án xong, hai anh em Lan bỏ mặc nạn nhân và quay về nhà đi ngủ. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, Nguyễn Đình Hải chạy xe máy tới nhà báo cho anh em Lan biết tin anh Hùng đã tử vong và khuyên Khải đi đầu thú.

Thương em, Lan nói sẽ đi tù thay em. Sau khi thay quần áo, dặn dò bố mẹ và Khải ở nhà chăm sóc bố mẹ, Lan được Hải chở đi đến công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Vào cuộc điều tra, cơ quan cảnh sát đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lan về tội Giết người. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, công an thấy có nhiều điểm nghi vấn do lời khai của Lan không nhất quán nên đã tiếp tục xác minh làm rõ và xác định chính Khải mới là thủ phạm vụ án mạng.

"Quá trình điều tra gặp khó khăn vì những người liên quan cùng 1 nhà và đều cho rằng Lan là thủ phạm và Lan có vấn đề về thần kinh. Tuy nhiên kiểm tra hồ sơ tại địa phương thì không thấy Lan trong danh sách bị bệnh thần kinh.

Từ những chứng cứ thu thập được, sau đó cơ quan công an đã bắt Khải để phục vụ điều tra. Khải sau đó đã khai nhận chính là hung thủ vụ án", 1 điều tra viên thông tin.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã lên kế hoạch cho Lan nhận thay tội giết người của em trai vì thường ngày tính tình Lan không được tỉnh táo. Sau khi lên kế hoạch, cả gia đình đã thống nhất để Lan đi tù thay, còn Khải ở nhà chăm sóc bố mẹ.

Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An mở rộng điều tra làm rõ.