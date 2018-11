Bức vẽ "hai người bên bể bơi" này có giá kỷ lục 2.000 tỷ đồng nhưng tại sao nó lại đắt thế?

Bức tranh "Portrait of an Artist" (tạm dịch: Chân dung nghệ sĩ) hay còn có tên khác là "Pool with Two Figures" (tạm dịch: Hai người ở bể bơi) vừa được mua với mức giá kỉ lục 90 triệu USD (hơn 2.000 tỷ đồng). Sự kiện diễn ra vào ngày 15/11 ở New York do hãng đấu giá Christie's tổ chức.



Tranh "Hai người ở bể bơi"

Mức giá cao chóng mặt của "Hai người ở bể bơi" biến nó trở thành tác phẩm nghệ thuật đắt tiền nhất của 1 nghệ sĩ đương đại - danh họa David Hockney người Anh, năm nay 81 tuổi. Đây cũng là bức tranh nổi tiếng nhất trong sự nghiệp Hockney.



Ở tuổi 81 tuổi, Hockey trở thành họa sĩ đương thời có tác phẩm bán giá cao nhất thế giới

Ông bắt đầu vẽ nó vào năm 1972 khi tình cờ thấy 2 bức ảnh ngẫu nhiên. Một bức chụp người đang bơi, bức kia chụp người nhìn bâng quơ xuống mặt đất. Ý nghĩ vẽ lại chân dung hai người họ với những phong cách khác nhau trên cùng 1 khung cảnh, thôi thúc Hockney bắt tay vào sáng tạo.



Thách thức đặt ra là phải khắc họa chân thực không gian xanh ngắt, hơi gợn sóng của hồ nước cùng dáng hình người đàn ông bên dưới, bị mặt nước làm cho méo mó.

Nói về bể bơi, đây là một "đối tượng" gắn liền với các bức vẽ của Hockey. Ông là người Anh và mãi đến thập niên 60, hồ bơi vẫn là một thứ xa xỉ ở nước Anh .

Nhưng đến đầu những năm 1970, Hockey chuyển đến California, để rồi nhận ra hồ bơi trong sân vườn chỉ là thứ quá quen thuộc đến tầm thường của người Mỹ. Kể từ đó, khung cảnh xanh thăm thẳm của bể bơi trong tranh vẽ của Hockey luôn chứa đựng sự mâu thuẫn và nhiều tầng ý nghĩa.

Nhân vật thứ hai trong tranh - người đàn ông mặc vest hồng, được cho là khắc họa Peter Schlesinger, học trò đồng thời là "chàng thơ" của danh họa Hockey sau khi hai người họ đã chấm dứt liên hệ với nhau.

David Hockey (trái) và Peter Schlesinger trong những năm 20 tuổi

Chính vì thế, nhiều người phỏng đoán bức tranh mô tả hai con người trong cùng một khung cảnh, một phông nền nhưng ở 2 không gian khác nhau và theo đuổi những suy nghĩ riêng. Nó phản ánh sự cô đơn của người nghệ sĩ và xã hội phương Tây nói chung trong những năm 70.



Sau này, khi danh tiếng của Hockey ngày càng vang xa, tranh vẽ bể bơi của ông cũng bắt đầu gây tò mò hơn, có sức sống mạnh mẽ trong giới sưu tầm hội họa. Qua thời gian, những bức này đã biến thành thứ di sản độc đáo của quá khứ, một "lát cắt" ghi lại cuộc sống những năm cuối thế kỉ 20.

Nói tóm lại, đối với giới sưu tầm tranh thì sự nổi tiếng của Hockey, hình ảnh bể bơi được thể hiện tinh tế như một dấu ấn riêng, cùng với sự độc đáo khi thể hiện 2 bức chân dung với 2 phong cách khác nhau trong cùng 1 khung hình, tất cả đã làm nên tác phẩm nghệ thuật với mức giá "gây choáng" 2.000 tỷ đồng!

Hãng Christie's không tiết lộ danh tính người mua nhưng tờ Bloomberg cho rằng, đó là một tay tài phiệt ở quần đảo thiên đường Bahamas. Trước đó, tranh đã qua tay nhiều chủ sở hữu và nếu được bán lại trong tương lai, mức giá sẽ còn đội lên thêm.

