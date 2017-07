"Bông hồng gai Nam Phi" Charlize Theron hóa thân thành nữ đặc vụ kiêm sát thủ máu lạnh

Charlize Theron là một trong những nữ diễn viên quyến rũ và gặt hái nhiều thành công nhất Hollywood.

Cô không còn xa lạ với khán giả Việt Nam bởi những vai diễn trong các phim đình đám như Mad Max: Fury Road, Snow White and the Huntsman hay gần nhất là The Fate of the Furious.

Nhiều fan còn ưu ái gọi cô là "Nữ hoàng" vì trong bất kỳ vai diễn nào mà Charlize Theron thể hiện từ hoàng hậu độc ác cho đến chiến binh sa mạc oai hùng, người đẹp đều toát lên một thần thái rất quyền uy và bí ẩn.

Vào mùa hè năm nay, tín đồ điện ảnh sẽ có cơ hội gặp lại "bông hồng gai Nam Phi" trong Atomic Blonde (Tựa Việt: Điệp Viên Báo Thù) - một siêu phẩm hành động kịch tính được nhiều nhà phê bình gọi là "John Wick phiên bản nữ".

Trailer thứ ba và cuối cùng của Atomic Blonde cũng vừa được trình làng, tiết lộ cho người xem những pha đánh đấm dữ dội và không khoan nhượng của Charlize Theron.

Người đẹp Nam Phi vào vai một nữ đặc vụ kiêm sát thủ máu lạnh

Trong Atomic Blonde, nữ chủ nhân tượng vàng Oscar vào vai Lorraine Broughton, đặc vụ đáng gờm nhất của Cục tình báo MI6.

Cô phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm một bản danh sách mật đang lưu lạc trong một thành phố vì những cuộc đảo chính mà trở nên vô cùng hỗn loạn và nguy hiểm.

Khác với hình mẫu chàng điệp viên hào hoa, lịch thiệp James Bond, đặc vụ Broughton là một con ách chủ bài vô cùng bí ẩn của MI6: Cô vừa đóng vai trò là điệp viên trong các phi vụ ngầm, vừa là "đao phủ" trừng trị những kẻ phản bội. Để hoàn thành những nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi,

Lorraine Broughton không hề ngại ngần sử dụng mọi kỹ năng giết chóc lẫn sắc đẹp khó cưỡng của mình. Có thể thấy, nhân vật gần với hình tượng của một sát thủ máu lạnh hơn là một người hùng nhân danh công lý.



Lorraine Broughton sẵn sàng đoạt mạng kẻ thù

Cách biệt với trailer được tung ra lần trước, trailer cuối cùng không tập trung vào phần kể truyện, mà khiến khán giả khó có thể rời khỏi màn hình bởi những trích đoạn chiến đấu đầy ấn tượng của Broughton.

Tính cách có phần "điên cuồng" của mình, nữ đặc vụ sẵn sàng tung ra những ngón đòn tàn nhẫn và đáng sợ với kẻ thù bởi nàng biết nếu không phải chúng, thì chính Broughton sẽ trở thành một cái xác vô hồn.

Khán giả có thể dễ dàng nhận ra độ bạo lực trong các chiêu thức kết liễu kẻ thù của nhân vật. Việc quyết tâm dùng mọi thủ đoạn để hoàn thành mục đích càng khiến nàng thêm bí ẩn và khó lường.



Nhân vật là "tử thần" đối với những kẻ dám ngáng đường cô

Không dừng lại ở đó, "nữ đặc vụ tử thần" còn có màn khóa môi nóng bỏng với nhân vật do người đẹp Kingsman Sofia Boutella thủ vai.

Broughton đáng sợ vì cô có thể quyến rũ cả đối tượng khác giới tính lẫn đồng giới, nhưng tình yêu thực sự trong cô thì đã bị lụi tàn từ lâu.



Sofia Boutella trở lại đầy nóng bỏng sau The Mummy

Thế nhưng trong một thế giới điệp viên đầy rẫy cạm bẫy và sự phản bội ấy, may mắn thay Lorraine Broughton không hề cô độc.

Nàng được hộ tống bởi David Percival (James McAvoy), một tay cảnh sát có tính cách quái dị, nhưng đồng thời lại rất đáng tin cậy.

Nhân vật của tài tử điển trai McAvoy hứa hẹn sẽ đóng vai trò quan trọng, đồng thời khiến cho bộ phim thêm phần thú vị và lôi cuốn.