Bom tấn của vũ trụ điện ảnh Harry Potter nhận lời khen sớm từ giới phê bình và khán giả

Mở rộng vũ trụ phép thuật

Hai năm trước, phần đầu tiên của Fantastic Beasts khiến các fan trung thành của của loạt truyện Harry Potter vô cùng phần khích. Phần phim đầu tiên mở rộng vũ trụ điện ảnh phép thuật đã thu về 800 triệu đô la trên toàn thế giới.

Phần phim thứ hai Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (tựa Việt: Sinh vật huyền bí: Tội ác của Grindelwald) tiếp tục được ra mắt khán giả, khai thác sâu hơn cuộc chiến nảy lửa giữa vị pháp sư đáng kính Albus Dumbledore (Jude Law) và phù thủy bóng tối xấu xa Gellert Grindelwald (Johnny Depp) với sự giúp đỡ của Newt Scamander (Eddie Redmayne).

Trailer phim Fantastic Beasts: The Crimes of Grindewald.

Phim đặt bối cảnh tại năm 1927, pháp sư Newt Scamander đến thành phố Paris để tái ngộ người thầy cũ Dumbledore và nhận lời thực hiện nhiệm vụ truy lùng Grindelwald.

Từng là bạn thân một thời của Dumbledore, Grindelwald lại lựa chọn con đường hắc ám và luôn ấp ủ tham vọng thiết lập sự thống trị của phù thủy lên toàn bộ thế giới Muggle.

Với sự giúp đỡ của những đồng môn mang dòng máu thuần chủng, Grindelwald biến thế giới pháp thuật chìm vào những ma thuật hắc ám mà hắn thiết lập nên.

Bên cạnh các nhân vật vốn đã được yêu mến từ phần 1 như cô bạn gái cũ Leta Lestrange, cậu bé bị ám Credence, chàng mập No-maj Jacob Kowalski, phim còn gây phấn khích bởi sự xuất hiện của thầu Dumbledore thời trẻ do Jude Law thủ vai.

Jude Law trong vai Dumbledore.

Mới gần đây, hãng Warner Bros còn tiết lộ thêm rằng một nhân vật rất được yêu thích là cô giáo Minerva McGonagall cũng sẽ có mặt ở phần này.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald có sự tham gia rất sâu của nhà văn J.K.Rowling trong quá trình viết kịch bản.

Chính vì vậy các nhân vật của phim đều có độ chi tiết đáng kinh ngạc. Đây cũng là bước chuẩn bị hoàn hảo cho ba phần phim tiếp theo của series sẽ ra lò trong thời gian tới.



Nam diễn viên Jude Law nhớ lại khi anh hỏi nhà văn Rowling thêm tài liệu để nghiên cứu về nhân vật, anh đã được bà gửi cho những mẩu truyện ngắn hoàn toàn mới.

"Tôi đọc các tài liệu bà Rowling gửi mà cứ nghĩ rằng đây là tác phẩm đã được xuất bản từ lâu. Nhưng rồi bà nói với tôi: Tôi vừa viết những câu chuyện này dành riêng cho anh đấy", Jude Law kể.

Chưa ra mắt đã nhận mưa lời khen

Tuần qua, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald đã tổ chức những buổi công chiếu sớm ở khắp nơi trên thế giới. Những nhà phê bình cũng như khán giả hâm mộ may mắn được thưởng thức trước bộ phim đang không ngừng đăng tải các phản hồi tích cực.



Hầu hết nhận xét đều dành lời khen cho đạo diễn David Yates, nhất là với phần hình ảnh và hành động.

Nhà phê bình phim Scott Menzel nhận xét: "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald là bộ phim chắc chắn phải xem với những người hâm mộ thế giới phép thuật.



Nó được làm dựa trên bản gốc và sẽ làm hài lòng fan hâm mộ của Harry Potter. Hình ảnh, kỹ xảo là điểm sáng của phim, câu chuyện hấp dẫn và kết thúc bất ngờ, đầy cảm xúc. Đặc biệt, Johnny Depp và vai diễn Grindelwald là sự kết hợp hoàn hảo."

Diễn xuất của Johnny Depp được khen ngợi.

"Fantastic Beasts 2 có tất cả yếu tố hấp dẫn ở một bộ phim phù thuỷ. Phim thu hút bạn từng giây từng phút. Tuy nhiên, cốt truyện của phim thật sự chỉ hay một nửa. Điều này thì không có gì ngạc nhiên cả", một bình luận đa chiều nhận xét trên Twitter.

"Johnny Depp đã có màn trình diễn xuất sắc trong vai Grindelwald.

Cho dù bạn là người mới đến với thế giới phù thủy hay đã là fan trung thành thì thật khó để cưỡng lại những hình ảnh tuyệt đẹp, hành động mãn nhãn về thế giới ảo diệu trong phim", nhà phê bình Simon Thompson bình luận.

Khán giả và giới phê bình dành lời khen cho Fantastic Beasts 2.