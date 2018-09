Bóc trần chân tướng kẻ giết người, trốn nã

Ngày 10-9, Công an xã Nghi Đức, TP Vinh cho biết vừa bắt giữ đối tượng tội phạm hình sự đặc biệt nguy hiểm, do Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định truy nã đầu năm 2017 về tội giết người.

Hắn tên thật là Lương Văn Nhân (32 tuổi, trú thôn Kênh Cầu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Đối tượng luôn mang theo CMND giả với tên Nguyễn Hữu Hiệp (SN 1988, quê quán xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Cùng với tấm thông hành này hắn luôn thay đổi hình dáng bề ngoài đi khắp Nam chí Bắc, mỗi nơi ở một thời gian ngắn và sa vào nghiện ngập do trước đây đối tượng từng có tiền án “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Ngày 18-8, theo tin báo của quần chúng, trên địa bàn xã Nghi Đức xuất hiện một đối tượng lạ nghi vấn liên quan đến mua bán ma túy.

Kiểm tra hành chính, đối tượng liền trình ra một CMND mang tên Nguyễn Hữu Hiệp, hỏi về thân phụ, vợ con, nghề nghiệp, y úp mở quanh co.

Xem đi xem lại CMND của đối tượng, Công an xã Nghi Đức, trực tiếp là Đại úy Đàm Ngọc Hưng, Phó công an xã thấy có nhiều điều nghi vấn liền mời “Hiệp” về trụ sở làm việc.

Bằng nhiều thủ đoạn dối trá, y bảo đến xã Nghi Đức để thăm mấy người bạn. Khi hỏi bạn tên gì, hình dáng, bao nhiêu tuổi thì y báo quên mất.

Liên hệ với công an xã Quỳnh Phụ, huyện Quỳnh Hoa, tỉnh Thái Bình, Công an xã Nghi Đức biết được ở địa phương trên có người tên Nguyễn Hữu Hiệp (SN 1988) bị mất chứng minh thư cách đây gần 2 năm, nay đã làm lại.

Từ xác minh này Công xã Nghi Đức, TP Vinh nhận định CMND mà đối tượng mang tên Hiệp là giả, có thể y nhặt được hoặc ăn cắp, sau đó bóc tách dán ảnh mình vào sao cho khớp.

Sau 4 giờ đấu trí về chiếc CMND, biết không qua mặt được Công an xã Nghi Đức, cuối cùng y đã thành khẩn khai báo.

Đối tượng khai tên thật là Lương Văn Nhân (32 tuổi, trú tại thôn Kênh Cầu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), sau khi ra tù về tội buôn bán trái phép chất ma túy y bị nghiện ngập.

Đầu năm 2017, trong một cuộc ẩu đả y đã ra tay giết người, sau đó bỏ trốn, cùng thời gian Cơ quan CSĐT công an tỉnh Hưng Yên đã ra lệnh truy nã toàn quốc.

Trong một lần trà trộn để lên xe khách đối tượng đã móc túi được chiếc CMND mang tên Nguyễn Hữu Hiệp.

Để có tấm thông hành trên đường chạy trốn nã Nhân đã bóc tách chiếc CMND trộm được rồi dán ảnh mình vào.

Điều lạ là với chiêu thức cũ rích này mà Nhân đã qua được nhiều “cửa ải” kiểm tra hành chính của nhiều địa phương mà y đã từng đến lưu trú.

Qua lời khai của Lương Văn Nhân, Công an xã Nghi Đức xác minh lại với Công an tỉnh Hưng Yên thì đúng sự thật y đang bị truy nã về tội giết người.

Ngay sau đó công an xã Nghi Đức phối hợp với Công an TP Vinh làm thủ tục bàn giao đối tượng cho công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng ra xét xử về tội danh trên.