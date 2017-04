Bộ Y tế vào cuộc vụ bác sĩ bị hành hung bất tỉnh

Theo đó, Cục Quản lý khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế Hà Nội tổ chức thăm hỏi động viên, chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất quan tâm công tác cấp cứu, điều trị phục hồi sức khoẻ và tâm lý cho bác sĩ bị người nhà bệnh nhân hành hung trong khi đang làm nhiệm vụ.

Đồng thời chỉ đạo bệnh viện phối hợp với cơ quan Công an điều tra xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật; Rà soát, chấn chỉnh công tác an ninh, trật tự tại các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế quản lý, bảo đảm an toàn cho cán bộ và nhân viên y tế khi cấp cứu, khám chữa bệnh cho người bệnh tại các điểm nóng trong bệnh viện.

Báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế trước ngày 20/4/2017 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ.

Vào trưa qua, tại BV đa khoa huyện Thạch Thất, Hà Nội, người nhà một bệnh nhi yêu cầu cho con chuyển viện lên tuyến trên. Bác sĩ Lê Quang D. là trưởng kíp trực, đã xuống khoa Nhi để giải thích cho người nhà bệnh nhân.

Trong lúc bác sĩ đang xem hồ sơ bệnh án, bố cháu bé dùng cốc thuỷ tinh đập thẳng vào đầu anh khiến anh bất tỉnh, máu vương khắp nhà, dính cả lên trang bệnh án.

Bác sĩ D. sau đó đã được cấp cứu tại chỗ, khâu 7 mũi trên đầu đồng thời chỉ định theo dõi chấn thương sọ não.