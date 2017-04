Bình Dương: Phát hiện người phụ nữ nổi trên sông sau ngày chồng dẫn vợ bé về

Trưa cùng ngày, Công an TX.Dĩ An cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng và bàn giao thi thể bà Nguyễn Thị T (SN 1971, ngụ TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho phía gia đình để lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 7h cùng ngày, người dân ở khu vực sông Đồng Nai, đoạn gần cầu Tân Vạn, thuộc phường Bình Thắng, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương hốt hoảng phát hiện thi thể 1 người phụ nữ nổi bồng bềnh trên con sông nên đã hô hoán và báo công an địa phương.

Thi thể người phụ nữ được người dân phát hiện.

Nhận tin báo, Công an TX.Dĩ An cùng các đơn vị Công an tỉnh Bình Dương có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành vớt thi thể nạn nhân, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong. Bước đầu xác định danh tính nạn nhân là bà Nguyễn Thị T (SN 1971, ngụ TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Được biết, bà T có 3 đời chồng và có 2 người con. Trước khi xảy ra vụ việc vài ngày, người chồng hiện tại của bà dẫn về 1 người phụ nữ lạ nói là vợ bé.