Bill Gates gọi Steve Jobs là 'gã khốn' có tài 'yểm bùa' nhân viên làm việc nhiều giờ liền và mê hoặc khách hàng trên toàn thế giới

Bill Gates nói: "Steve Jobs là một trong số ít những người có khả năng biến một công ty đang trên bờ vực phá sản thành công ty có giá trị bậc nhất thế giới, một phần bởi tài ‘yểm bùa’ của ông ấy.

Tôi giống như một phù thủy tập sự bởi mỗi khi ông ấy tung bùa chú, mọi người dường như đều bị mê hoặc, nhưng vì tôi là phù thủy nên chúng không có tác dụng với tôi. Tôi chưa từng gặp ai có thể so sánh với Jobs về khả năng lựa chọn nhân tài, thúc đẩy tài năng và nhận xét về thiết kế như ông ấy".

Ngay cả khi thất bại như lúc bị đẩy khỏi Apple vào những năm 1980s và tạo ra một số sản phẩm như máy tính NeXT, "một thứ thất bại thảm hại và vô lý" (theo lời Bill Gates) thì Steve Jobs vẫn có khả năng mê hoặc mọi người. Sau này, công ty phần mềm máy tính NeXT do Steve Jobs thành lập năm 1985 được Apple mua lại với giá 429 triệu USD và ông cũng quay trở lại làm việc tại đây.

Steve Jobs hồi trẻ.

John Scully, người giữ chức CEO Apple trong giai đoạn 1983 – 1993 từng nói: "Jobs phiên bản 1.0 là người rất xuất sắc khi nhìn thấy được tương lai của thế giới trong vòng 20 năm. Ông ấy thuyết phục được chính bản thân và mọi người rằng mình luôn luôn đúng. Thế nhưng, điểm yếu của Steve Jobs 1.0 là không biết lắng nghe như Steve Jobs của nhiều năm về sau. Sự thay đổi này đã mở ra nhiều cách suy nghĩ mới cho ông ấy. Trong những năm sau khi trở lại Apple, Jobs được coi là người chịu trách nhiệm chính trong việc cứu công ty khỏi bờ vực phá sản".

Bill Gates nhận xét, đôi khi Steve Jobs là một "gã khốn" trong điều hành do cách quản lý hà khắc của ông. Mặc dù vậy, nhờ đó mà ông ấy tạo nên được nhiều điều tích cực. Theo tỷ phú giàu thứ hai thế giới, Jobs còn là một bậc thầy trong việc "niệm bùa chú" để tạo động lực và khiến nhân viên của Apple làm việc trong nhiều giờ liên tiếp.

Khi được hỏi về Microsoft trong những ngày đầu thành lập, Bill Gates cho biết "công ty lúc đó chỉ toàn nhân viên nam và chúng tôi đều rất nghiêm khắc trong công việc. Tôi phải thừa nhận rằng sự nghiêm khắc đó đôi khi hơi quá".

Ở thời điểm hiện tại, Gates là một nhà từ thiện tích cực với khối tài sản ước tính khoảng 107 tỷ USD và ông nói rằng mình không còn hà khắc như trước. Trên thực tế, ít ai biết Bill Gates năm 20 tuổi từng là một vị sếp "xấu tính".

Trong một sự kiện diễn ra vào tháng trước với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, Gates đã chia sẻ về thái độ làm việc của mình khi còn trẻ. Ông nói: "Tôi đã từng không tin vào cuối tuần và những ngày nghỉ lễ".

Gates có mặt ở văn phòng nhiều đến nỗi thuộc biển số xe của tất cả nhân viên và ông sẽ để ý giờ đi làm cũng như thời điểm tan ca của họ để xem họ đã làm việc bao nhiêu giờ trong ngày hôm đó.

Người đồng sáng lập Paul Allen tiết lộ trong một bài báo năm 2011: "Microsoft là một môi trường căng thẳng vì Bill Gates luôn hối thúc mọi người như cách mà ông ấy tự hối thúc mình". Theo tạp chí GQ, Bill Gates duy trì thói quen "theo dõi" nhân viên và thường xuyên thúc giục họ trong suốt những năm mới thành lập công ty. Chính vì vậy, nhiều người coi ông là một vị sếp chuyên bắt nạt cấp dưới nơi công sở.

Tuy nhiên, mọi việc đã thay đổi khi Gates bước sang tuổi 30 và bắt đầu hẹn hò với Melinda Gates, người sau này trở thành vợ của ông. Vị tỷ phú kể lại rằng ông thư giãn hơn một chút và dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi. Việc này đã giúp ông tiết chế được phần nào phong cách quản lý hà khắc của mình tại Microsft.