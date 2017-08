Trực tiếp SEA Games 29 ngày 22/8: Việt Nam đánh rơi chiến thắng trước Thái Lan; Karatedo, bi sắt liên tiếp giành HCV

Trận đấu được coi là "chung kết" giữa Việt Nam và Thái Lan đã diễn ra vô cùng kịch tính. Các cô gái Việt Nam tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn hơn trong hiệp hai nhưng lại không thể ghi được bàn thắng quyết định.

Sau trận đấu này, Việt Nam tạm thời có 7 điểm bằng với Thái Lan nhưng xếp sau do thua về hiệu số bàn thắng bại (+5 so với +7). Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang ở thế yếu so với đối thủ và buộc phải thắng đậm trận cuối gặp Malaysia mới có thể giành HCV.

BXH tạm thời: