Tổng kết SEA Games 29 ngày 25/8: Bơi lội và điền kinh giúp Việt Nam bỏ xa Thái Lan

- Đội tuyển điền kinh nữ (điền kinh - 4x100m tiếp sức nữ)



- Dương Thị Việt Anh (điền kinh - nhảy cao)



- ĐT bóng đá nữ Việt Nam

- Bùi Văn Đông (điền kinh - nhảy xa)

- Đội tuyển nam VN (karate - kumite đồng đội nam)

- Đội tuyển nữ VN (karate - kata quyền đồng đội nữ)

- Nguyễn Thị Oanh (điền kinh - 1500m nữ)

- Dương Văn Thái - 2 HCV (điền kinh - 800m nam, 1500m nam)

- Vũ Thị Ly (điền kinh - 800m nữ)

- Nguyễn Minh Phụng (karate - kumite trên 75kg)

- Hồ Thị Thu Hiền (karate - kumite 68kg)

- Vũ Thị Mến (điền kinh - nhảy 3 bước)

- Nguyễn Tiến Nhật (đấu kiếm - kiếm 3 cạnh nam)

- Hà Minh Thành (bắn súng - 25m súng ngắn bắn nhanh)

- Đinh Phương Thành (TDDC - xà kép)

- Lê Thanh Tùng - 2 HCV (TDDC - nhảy chống, xà đơn)

- Nguyễn Thị Ánh Viên - 7 HCV (bơi - 100 m ngửa nữ, 200 m ngửa nữ, 400 m tự do nữ, 200m hỗn hợp nữ, 800m tự do, 400m tự do, 50m ngửa nữ)

- Dương Thúy Vi - 2 HCV (wushu - thương thuật, kiếm thuật nữ)

- Lê Tú Chinh - 2 HCV (điền kinh - 100 m nữ, 200m nữ)

- Nguyễn Thị Huyền (điền kinh - 400 m rào nữ, 400m nữ)

- Nguyễn Thị Thi (bi sắt)

- Nguyễn Thị Hồng Anh (karatedo - kumite nữ 68 kg)

- Nguyễn Thị Như Hoa (đấu kiếm - kiếm 3 cạnh nữ)

- Đặng Nam (thể dục dụng cụ - vòng treo)

- Nguyễn Thị Thật - 2 HCV (đua xe đạp - Criterium, đua xe đạp 104km)

- Vũ Thành An (đấu kiếm- kiếm chém nam)

- Hoàng Thị Phương Giang (wushu - côn thuật nữ)

- Chu Đức Anh (bắn cung - cung 1 dây nam)

- Đồng đội nam TDDC