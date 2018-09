Bị xe tải 'nuốt trọn', người phụ nữ thoát chết kỳ diệu

Sự cố giao thông trên xảy ra tại thị xã Tín Nghi, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào khoảng 16h15 ngày 7/9. Theo đoạn video ghi lại sự việc, một người phụ nữ điều khiển xe máy có ý định rẽ phải, bất ngờ bị xe tải màu đỏ đi phía sau đâm.

Do lực va chạm khá mạnh, người phụ nữ cùng chiếc xe máy đồng loạt ngã sõng soài trên mặt đất. Chiếc xe tải cũng không kịp nhả phanh, đi trực tiếp qua người phụ nữ.

Dù bị xe tải cán qua người, người phụ nữ vẫn bảo toàn tính mạng. Video: Pearvideo

May mắn thay, người phụ nữ nằm dưới khoảng trống giữa hai bánh xe tải, nên chị may mắn thoát chết, thậm chí còn không hề bị bất kỳ thương tích nào. Còn xe máy do bị bánh xe tải đè nên bị hư hỏng.

Cách đó chỉ một tháng, một người phụ nữ khác sinh sống tại thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang cũng may mắn thoát chết khi bị xe tải hạng nặng chèn qua đầu.

Theo cảnh sát khu vực, một ô tô do thiếu quan sát, mở cửa đúng thời điểm người phụ nữ đi ngang qua, khiến chị bị hất văng ra đường.

Đúng lúc này, một xe bồn trộn bê tông đi qua, cán trực tiếp qua đầu người phụ nữ. May mắn thay, do đội mũ bảo hiểm cẩn thận, nên nạn nhân không bị nguy hiểm tới tính mạng, chỉ bị bầm tím, rách da đầu.