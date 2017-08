Bị quấy rối lúc đang nghỉ ngơi, hà mã tức giận ngoạm cả đầu sư tử

Sư tử là động vật ăn thịt hung dữ và là kẻ thống trị vùng thảo nguyên rộng lớn, nhưng chỉ vì lỡ làm phiền giấc ngủ của hà mã, nó đã phải nhận một bài học nhớ đời.

Sư tử bị hà mã tấn công. Nguồn: Mara Sightings.

Tuy lần này sư tử thoát chết nhưng đó sẽ là bài học nhớ đời cho nó. Trong bộ phim tài liệu về cuộc sống hoang dã của sư tử, cá sấu và hà mã có tên Documentary National Geographic - Battles in the Pond (Lion vs Hippo vs Croc) năm 2010 trên kênh NAT GEO WILD.

Trong đó, một con sư tử cái đã bị hà mã tấn công khiến chiếc hàm của nó bị hư hoại, sau đó nó không thể ăn được và dần chết vì đói và hoại tử. Có thể thấy, chọc giận hà mã là hành động ngu ngốc nhất đối với bất cứ sinh vật nào trên thảo nguyên.

Hà mã tấn công khiến sư tử gãy cả hàm. Nguồn: NAT GEO WILD.

Hà mã tuy không phải loài thú ăn thịt nhưng lại là động vật nguy hiểm nhất châu Phi khi gây ra cái chết còn vượt xa cả cá sấu hay sư tử, báo, linh cẩu.

Hà mã tấn công sư tử. Nguồn ảnh: NatGeoTV.

Dù vẻ ngoài có vẻ chậm chạp, khù khờ nhưng nó lại rất hiếu chiến, nhất là khi bị xâm phạm lãnh thổ. Với chiếc miệng to lớn, chúng có thể cắn xuyên thủng lớp da dày của cá sấu hay đủ khỏe để lật ngửa cả một con tê giác trưởng thành dễ dàng.