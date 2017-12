Bị phát hiện trong phòng, thiếu niên 17 tuổi bắn chết bố mẹ bạn gái

Hy hữu: Tử thi sẽ bị khai quật sau hơn 5 năm chết ở tư thế treo cổ

Sau hơn 5 năm bị chết ở tư thế treo cổ, mới đây, bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khai quật tử thi một kế toán trưởng, để xác định nguyên nhân gây ra cái chết của người này.