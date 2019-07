Bị nhóm côn đồ vây, cảnh sát nổ hơn chục phát súng để trấn áp

Sáng 9/7, Công an TX. Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng về hành vi Chống người thi hành công vụ .

Trước đó, vào đêm 7/7 lực lượng cảnh sát 113 (Công an thị xã Dĩ An) đi tuần tra trên địa bàn. Khi đến đoạn trước quán nhậu Biển Xanh thuộc phường Dĩ An thì phát hiện nam thanh niên có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.



Thay vì chấp hành hiệu lệnh, thì nam thanh niên phản ứng. Cùng lúc, xuất hiện nhóm đối tượng khoảng 20 người đang nhậu trong quán Biển xanh hùng hổ lao ra "giải cứu" người bạn của mình đang bị lực lượng chức năng dừng xe.

Nhóm đối tượng bị đưa về trụ sở công an

Sau một hồi lời qua tiếng lại, nhóm đối tượng khoảng 10 người rất manh động đã tấn công lực lượng 113 .

Trước tình thế trên, lực lượng 113 báo cáo về đơn vị xin được chi viện hỗ trợ. Nhận được tin báo, Cảnh sát Hình sự Công an TX. Dĩ An phối hợp cùng các lực lượng khác nhanh chóng đến hiện trường.

Lúc bấy giờ, nhóm đối tượng vẫn cố tình tấn công lực lượng chức năng. Cảnh sát đã phải nổ gần chục phát súng để trấn áp nhóm đối tượng manh động, sau đó đưa về trụ sở.