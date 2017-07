"Bí mật" đằng sau căn biệt thự ở vùng ven Sài Gòn

Ngày 6/7, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp cùng lực lượng CSCĐ Bộ Công an cho biết, vừa tiến hành triệt phá thành công một tổ hợp cờ bạc khủng do "ông trùm" Nguyễn An Thạnh (SN 1986, ngụ quận 12) cầm đầu.

Công an tiến hành lấy lời khai "ông trùm" Thạnh. Ảnh: M.T

Bước đầu, Thạnh khai nhận đầu tháng 3/2017 thuê phần đất phía sau biệt thự ở đường TL 24, khu phố 2, phường Thạnh Lộc, quận 12 với giá 6 triệu đồng/tháng. Để tổ chức cờ bạc, Thạnh thuê người xây một dãy phòng cùng 4 chòi lá.

Với dãy phòng xây lên, Thạnh cho lắp đặt các màn hình lớn và máy tính để bàn để tường thuật trực tiếp đá gà cho các con bạc. Còn với 4 chòi lá, Thạnh cho tổ chức 4 sòng binh xập xám ăn chi.

Ở các chòi lá, Thạnh tổ chức binh xập xám ăn chi. Ảnh: M.T

"Ông trùm" cho 3 đàn em của mình là Nguyễn Tấn Tài (SN 1978), Nguyễn Thanh Hoa (SN 1997, cùng ngụ xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn) và Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1984, ngụ quận12 trông coi tổ hợp cờ bạc.

Tài sẽ trực tiếp quản lý toàn bộ hoạt động. Vũ có nhiệm vụ chung chi tiền cho các con bạc khi tới chơi. Hoa được phân công quản lý nhóm phục vụ ăn uống cho các con bạc tại sòng.

Điều đáng nói, "ông trùm" đứng ra tổ chức tổ hợp cờ bạc nhưng chỉ điều khiển từ xa chứ không bao giờ xuất hiện tại đây. Hàng ngày, sòng bạc của ông trùm quy tụ từ 20 – 60 người tìm tới chơi.

Khi các con bạc tìm tới thì nhóm đàn em của Thạnh sẽ dẫn vào căn biệt thự và đi vào khu vực phía sau biệt thự để sát phạt. Sòng bạc hoạt động 24/24. Mỗi ngày, các con bạc ăn thua số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Theo đó, qua quá trình điều tra đeo bám địa bàn, trinh sát công an phát hiện mỗi ngày có hàng chục đối tượng ra vào một căn biệt thực nằm ở đường TL 24, khu phố 2, phường Thạnh Lộc, quận 12. Đeo bám thời gian dài, trinh sát phát hiện đây là một tổ hợp cờ bạc do "ông trùm" Thạnh cầm đầu.

Khoảng 14h ngày 6/7, gần 100 chiến sĩ thuộc phòng 5 và phòng 8 của Cục Cảnh sát hình sự phối hợp cùng lực lượng CSCĐ Bộ Công an bất ngờ ập vào căn biệt thự nói trên. Phát hiện lực lượng chức năng, hàng chục con bạc từ các chòi lá tìm cách tháo chạy ra các con rạch đằng sau nhưng bị chốt chặn.

Hàng chục con bạc tham gia xem đá gà trực tuyến ăn tiền tại chỗ. Ảnh: M.T

Thời điểm kiểm tra, công an bắt giữ 33 đối tượng cùng các tang vật như máy móc, bài Tây phục vụ cho việc đánh bạc trực tuyến và đánh bạc trực tiếp với nhiều thể loại khác nhau, tiền mặt... Lực lượng của Bộ Công an đang sàng lọc, xử lý các đối tượng để điều tra tiếp tục xử lý.