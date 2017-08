Hoàn cầu: Đối đầu biên giới là khởi đầu, vị trí ở LHQ của TQ sẽ khiến Ấn Độ trả giá đắt

Hoàn cầu cho biết, do là thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nên Trung Quốc có thể thông qua tổ chức này lên án Ấn Độ, buộc New Delhi trả giá nhiều hơn.