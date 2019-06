Bi kịch tượng đài Sharon Tate: 17 tuổi bị cưỡng bức, chồng truỵ lạc và rồi tử nạn trong vụ thảm sát rúng động nước Mỹ

Tại kinh đô điện ảnh Hollywood, đã từng có rất nhiều người phụ nữ trở thành biểu tượng. Marilyn Monroe trở thành tượng đài của phụ nữ tự do, phóng khoáng và đầy kiêu hãnh.

Audrey Hepburn là huyền thoại nhan sắc, thuộc về cái đẹp chuẩn mực và kiêu sa. Olivia Hussey là tình đầu quốc dân, gợi lên phức cảm mộng mơ và đầy lãng mạn. Họ đều là những gương mặt đại diện cho những điều tích cực của phái đẹp.

Bên cạnh đó, Sharon Tate - "người phụ nữ đầy ánh sáng" lại là lời cảnh tỉnh đến những người phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ đẹp, hãy yêu nồng nhiệt, cuồng si, chân thành nhưng cũng hãy tỉnh táo để không làm tổn thương bản thân hay phụ thuộc vào người khác, nhất là người đàn ông bên cạnh.

Cái chết thảm khốc của người đàn bà đẹp nhất nhì Hollywood trong vụ thảm sát rúng động nước Mỹ gợi lên trong lòng người hâm mộ một nỗi buồn, sự tiếc thương sâu sắc cho người phụ nữ chỉ vì yêu sai người mà hỏng cả một đời.

Hoa hậu nhí Texas và vết sẹo tâm hồn năm 17 tuổi

Sharon Tate sinh ngày 24/1/1943, là con gái đầu của ông bà Paul và Doris Tate. Ông Paul là một sĩ quan quân đội nên thường xuyên vắng nhà, vì vậy một tay bà Doris chăm sóc cho các con. Cuộc sống hai mẹ con trôi qua quá êm đềm nên thiếu đi gia vị.

Để đỡ buồn chán, bà Doris đã đăng ký cho cô con gái xinh đẹp tham gia các cuộc thi sắc đẹp dành cho lứa tuổi thiếu nhi. Mục đích ban đầu của Doris chủ yếu là để con có bạn bè và bà cũng trở nên bận rộn hơn chứ hoàn toàn không nghiêm túc muốn con gái dấn thân vào con đường showbiz.

Ai ngờ ngay trong cuộc thi đầu tiên từ ngày mới 6 tháng tuổi, Sharon đã đoạt vương miện Hoa hậu sơ sinh của Dallas vào mùa hè năm 1943. Mẹ của Sharon tin rằng, đây chính là con đường xán lạn cho tương lai của con gái.

Sharon sau đó còn tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp ở châu Âu và liên tục giành chiến thắng rồi mới quay trở lại Mỹ, bước đầu đặt nền móng cho tham vọng trở thành "Marilyn Monroe thứ 2" của Hollywood.

Sự bất hạnh của Sharon đã bắt đầu năm cô mới 17 tuổi. Theo cuốn tiểu sử "Sharon Tate: A Life" của tác giả Ed Sanders, Sharon Tate từng thừa nhận bị một người lính Ý cưỡng bức năm 17 tuổi. Tuy nhiên, sự quật cường đã giúp cô gái trẻ vượt qua nỗi đau để tiếp tục sống, vết sẹo tâm lý cũng ngày một phai mờ.

Là một cô gái trẻ cực kỳ xinh đẹp và luôn nhận được sự chú ý của đám đông, Sharon Tate luôn cho thấy tham vọng được nổi tiếng của mình. Mặc dù vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường và cách xa kinh đô điện ảnh Hollywood hàng ngàn cây số, nhưng Sharon Tate cố gắng tìm mọi cách để có cơ hội đứng trước ống kính máy quay.

Năm 1960, Sharon Tate được xuất hiện trên trang bìa tạp chí quân đội Mỹ Stars and Stripes và một tập trong TV Show "The Pat Boone Chevy Showroom" được quay tại Venice. Tate sở hữu bộ phim đầu tay ngay một năm sau đó.

Dù khi ấy mới 19 tuổi, mẹ của Tate đã cho phép một nam diễn viên đồng nghiệp của con gái - Jack Palance đưa cô đi hẹn hò. Ngoài ra, Sharon còn trải qua mối tình chóng vánh cùng tài tử Richard Beymer sau khi gặp anh tại một phim trường ở Verona.

Mùa hè năm 1961 chính là khoảng thời gian cuối cùng Sharon bám trụ lại Verona trước khi cô gặp được cơ duyên phát triển sự nghiệp điện ảnh. Bố của Sharon đã quyết định đưa cả gia đình tới vùng ngoại ô Los Angeles sinh sống.

Đương nhiên cô gái trẻ vô cùng phấn khởi trước việc thay đổi chỗ ở này. Thậm chí, cô háo hức đến mức thúc giục bố mẹ trong vài tháng trời. Sharon quá nóng lòng trở thành ngôi sao điện ảnh và cô không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa.

Vụt sáng trên bầu trời Hollywood

Những ngày tháng đầu tiên chạm chân tới Los Angeles, hợp đồng đầu tiên Sharon nhận được là trở thành gương mặt đại diện của một hãng thuốc lá. Sharon từng chia sẻ: "Bố mẹ tôi vô cùng nghiêm khắc nên tôi vốn chẳng biết thuốc lá là gì.

Chính vì thế, trong lần đầu tiên chụp hình, đã có người tới hướng dẫn tôi từ đầu đến cuối. Từ cách cầm điếu thuốc cho tới biểu cảm mê ly sau khi rít một hơi thật dài".

Nhưng chính hình tượng gắn liền với điếu thuốc khiến Sharon càng khó khăn trong quá trình kiếm tìm cơ hội. Bởi hình tượng mà người Mỹ ưa chuộng trong những năm 60 là những cô gái rạng rỡ, lạc quan và có chút ngoan hiền.

Cuối cùng, cơ hội chuyển mình của Sharon Tate cũng đến vào năm 1963 khi đạo diễn Martin Ransohoff phát hiện và nhìn ra tiềm năng của người đẹp này.

Ông ngay lập tức soạn thảo một bản hợp đồng trị giá 7 năm và nói với Sharon một câu nói đầy thuyết phục: "Baby, chúng tôi sẽ biến em trở thành ngôi sao sáng nhất bầu trời Hollywood". Dĩ nhiên Tate đồng ý ngay lập tức.

Ngay từ giây phút đó, cuộc sống huy hoàng xen lẫn bị kịch của Sharon Tate chính thức bắt đầu. Cô gái trẻ nhanh chóng chuyển hẳn vào Studio của Hollywood, nơi sản sinh ra những nữ minh tinh huyền thoại như Marilyn Monroe, Rita Monreno, Kim Novak,...

Năm 1965, Tate được giao vai diễn điện ảnh lớn đầu tiên với bộ phim "Eye of the Devil". Sở dĩ vai diễn vào tay nữ diễn viên trẻ là bởi vì minh tinh Kim Novak bị tai nạn và không kịp bình phục để tiếp tục quay.

Chính Sharon lúc này, khi đã dần trưởng thành và bớt mơ mộng, nhận ra khả năng diễn xuất chưa đủ thuyết phục để được giao những vai diễn trong các bộ phim lớn. Cô bắt đầu chuyển hướng sang những bộ phim vừa tầm.

Quyết định khôn ngoan này ngay lập tức đã phát huy tác dụng. Vai diễn Jennifer North trong bộ phim tâm lý nhẹ nhàng "Valley of the Dolls" được nhận xét là đo ni đóng giày cho Sharon Tate đã đưa cô lên đến đỉnh cao của danh vọng, mang đến địa vị mà nữ diễn viên vẫn hằng mong ước.

Bi kịch hôn nhân vì lao đầu vào tình yêu mù quáng: Bị gọi là "con mụ câm", chứng kiến chồng truỵ lạc

Tiến vào Hollywood với kinh nghiệm diễn xuất chỉ là một con số 0 tròn trĩnh, đạo diễn Ransohoff đã gửi Sharon đến Actors Studio để trau dồi thêm khả năng. Nhưng người đẹp trẻ tuổi xao nhãng việc học hành để lao vào cuộc tình đầy lãng mạn cùng nam diễn viên gốc Pháp Philippe Forquet.

Thậm chí, hai người còn đi đến quyết định đính hôn. Nhưng sự tự tin và nổi loạn của Sharon đã giết chết tình yêu này một cách nhanh chóng. Forquet sau này còn đưa ra chứng cứ chứng minh ông từng bị Sharon tấn công bằng một mảnh chai vỡ.

Khi câu chuyện lùm xùm này đến tai, "ông bầu" Ransohoff đã buộc Sharon phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu. Lựa chọn cuối cùng của nữ diễn viên đã nghiêng về phương án thứ nhất.

Nhưng "giữ mình" chẳng được lâu, Sharon lại lao vào những cuộc tình khác, đầu tiên là tài tử Steve McQueen rồi đến thợ làm đầu nổi tiếng Hollywood Jay Sebring.

Một lần nữa, Sharon lại quyết định đính hôn. Mọi chuyện gần như "ván đã đóng thuyền", tình yêu của minh tinh và Jay Sebring cũng đủ yên ả và ngọt ngào. Nếu Sharon quyết định "cập bến" tại đây thì có lẽ cuộc đời cô đã rẽ theo một hướng khác tươi sáng và tốt đẹp hơn.

Cho đến một ngày, sự chú ý của Sharon đổ dồn vào vị đạo diễn đào hoa Roman Polanski , vốn được biết đến là tay sát gái bậc nhất Hollywood thời bấy giờ.

Hôn ước giữa Sharon và Jay ngay lập tức bị trì hoãn khi cô nhận ra Polanski sở hữu tất cả những điều cô khao khát ở người đàn ông của cuộc đời mình: Quyền lực ngất trời, danh tiếng vang dội, ngoại hình phong nhã và đặc biệt biết cách lấy lòng phụ nữ.

Những tưởng từ đây, sự nghiệp của Sharon sẽ lên hương chóng mặt với những vai diễn đắt giá. Nhưng không, Sharon cũng được Polanski "ưu ái" giao cho vai chính, song đó chỉ là những tác phẩm "phim nóng gia đình", khán giả chẳng có ai khác ngoài những người bạn thân thiết được Polanski đặc biệt khoe khoang.

Thương cảm cho "gà cưng", Ransohoff đã mạnh mẽ tác động để vị đạo diễn đào hoa kia tìm tác phẩm thật tử tế cho Sharon có cơ hội tỏa sáng. Về sau, Sharon cũng đã có được một vai nhỏ trong phim hài "The Fearless Vampire Killers". Nhưng cô đã khiến Polanski mất sạch kiên nhẫn khi phải quay đi quay lại đến 70 lần cho một cảnh quay vừa ý.

Mặc dù biết rõ bản chất của Polanski nhưng Sharon Tate vẫn quyết tâm mù quáng chạy theo tiếng gọi của tình yêu và khao khát được kết hôn cùng ông.

Mối quan hệ tưởng chừng đã đi vào bế tắc khi Polanski thẳng thắn thừa nhận sẽ chẳng bao giờ ông chịu nổi chế độ thủy chung một vợ một chồng. Polanski kể lại nguyên văn lời Sharon nói với ông: "Em không hề muốn thay đổi anh. Chỉ là em đã sẵn sàng cho mọi kết quả, vậy nên hãy đến với em đi".

Vậy là hai người chính thức lên xe hoa năm 1968. Nhưng sẽ chẳng có cái kết có hậu nào cho phụ nữ mù quáng và đàn ông trăng hoa. Sharon Tate chính thức bước cả hai chân vào nấm mồ hôn nhân, nơi Polanski chẳng khác gì thần chết.

Joanna Pettet, một người bạn của Sharon Tate đã tiết lộ: "Mỗi lần cùng Polanski xuất hiện trước đám đông, Sharon chỉ có thể đứng im thin thít để quan sát thái độ của chồng. Cô thực hiện tất cả những gì chồng yêu cầu, từ cách ăn mặc trang điểm cho đến từng cử chỉ, câu nói".

Một chuyện lên tới đỉnh điểm khi Polanski ép Sharon phải phá thai chỉ vì ông không muốn gánh trên vai trách nhiệm của một người cha. Vì Sharon trái lời chồng, nhất quyết giữ con mà mối quan hệ giữa hai người trở nên rạn nứt.

Trong khoảng thời gian này, Sharon bị bỏ mặc tại Mỹ còn Polanski thì trở về London, tiếp tục cuộc sống trụy lạc. Ông công khai dan díu với nữ danh ca Michelle Phillips và đưa vô số phụ nữ về nhà.

Mùa hè năm đó, Polanski đối xử với vợ chẳng khác gì "rác rưởi". Thậm chí, nam đạo diễn còn lăng mạ Sharon trước đám đông khi cô đưa ra ý kiến cá nhân. Đến khi Sharon im lặng, ông lại cười khẩy gọi cô là "con mụ câm".

Cho đến lúc này, Sharon Tate không còn chịu đựng nổi và quyết tâm đệ đơn ly hôn người chồng vô tâm và bạc bẽo. Chỉ tiếc rằng, khi nữ diễn viên còn chưa kịp hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho bản thân, cô đã trở thành một nạn nhân của vụ thảm sát nhầm người, gây chấn động toàn bộ nước Mỹ năm 1969.

Cái chết đau thương gây rúng động toàn nước Mỹ

Charles Manson là con trai một người phụ nữ hành nghề mại dâm. Y là kết quả của một lần lỡ làng giữa mẹ của y và một vị khách làng chơi nào đó. Ngay từ nhỏ, Charles đã bị mẹ đẻ bán cho một quán bia. Vì thiếu đi tình yêu thương từ gia đình, hắn dần trở nên đổ đốn và phá phách.

Sở hữu chỉ số IQ cao nhưng chưa bao giờ Charles Manson suy nghĩ đến việc dùng bộ não để làm việc lương thiện.

Thay vào đó, Charles Manson có tham vọng muốn tạo ra một giáo phái của riêng y, tuyên truyền những tư tưởng lệch lạc để thu hút những thanh niên cả tin, bất mãn với xã hội, đặc biệt là các cô gái. Đó là cách mà Charles thành lập nên nhóm tội phạm nguy hiểm nhất nước Mỹ thời bấy giờ.

Charles Manson chọn 4 người gồm Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel và Linda Kasabian được gọi là nhóm "Gia đình Manson".

Tối ngày 8/8/1969, dưới sự chỉ đạo của Manson, Tex Watson đã dẫn theo Susan, Linda cùng Patricia đến căn nhà thuộc quyền sở hữu của nhạc sĩ Terry Melcher và ra lệnh cho đồng bọn tàn sát tất cả những ai có mặt trong đó một cách dã man nhất có thể.

Terry Melcher vốn là một nhạc sĩ tài năng từng từ chối thu âm cho băng đảng Manson. Đó là lý do chính khiến ông bị Charles Manson ghi thù. Charles quyết định tạo ra một "bể máu" để trút giận và đối tượng không ai khác chính là gia đình Terry Melcher.

Charles từng bước thực hiện kế hoạch của y mà không hề biết rằng căn biệt thự vốn đã được đạo diễn Polanski thuê lại.

Tối ngày hôm đó, Sharon Tate trở về nhà cùng 4 người bạn, trong đó có "tình cũ" Jay Sebring, còn Roman Polanski vẫn mắc kẹt tại London vì gặp khó khăn trong việc xin visa về Mỹ. Băng đảng Manson nhanh chóng đột nhập được vào nhà, chúng dồn tất cả nạn nhân vào phòng khách và bắt đầu thực hiện hành vi độc ác.

Tex Watson trói Sharon và Jay lại cùng nhau. Ngay khi Sebring có hành động phản kháng, Tex đã nổ súng, bắn anh tử vong ngay tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn đâm liên tiếp nhiều nhát vào xác của Jay để xả giận. Những người khác cũng không tránh khỏi số phận bi thảm.

Được biết, Sharon Tate đã quỳ xuống cầu xin những tên sát nhân hãy mang cô đi, để cô sinh hạ được đứa con sắp chào đời rồi hẵng tùy ý đánh giết, bởi ngày xảy ra vụ thảm sát chỉ còn cách ngày sinh đúng 2 tuần. Đáng tiếc, yêu cầu của Tate không được chấp nhận.

Cô bị đâm tổng cộng 16 nhát vào khắp nơi trên cơ thể. Cảnh sát cho hay, Tate đã tử vong ngay sau nhát dao thứ 5 nhưng tên sát nhân vẫn nhất quyết không chịu dừng tay. Sau đó, nữ minh tinh bất hạnh còn bị những kẻ máu lạnh treo cổ trên trần nhà. Bên trong nhà cảnh sát còn nhìn thấy dòng chữ "Helter Skelter", cũng được viết bằng chính máu của các nạn nhân.

Số phận hẩm hiu trở thành niềm cảm hứng vô tận cho các nhà làm phim

Riêng trong năm 2019, có đến 3 dự án phim điện ảnh về cuộc đời của nữ minh tinh Sharon Tate bao gồm: "The Haunting of Sharon Tate", "Tate" và "Once Upon A Time". Mỗi bộ phim lại khai thác một khía cạnh khác về nữ diễn viên "hồng nhan bạc phận" này.

Trong khi "The Haunting of Sharon Tate" xoáy sâu vào vụ thảm sát tàn khốc ngày 8/8 thì "Tate" lại tập trung vào vẻ đẹp và hào quang của Sharon Tate, vốn là những điều bị sự đau thương lấn át.

Riêng "Once Upon A Time" của đạo diễn Quentin Tarantino, Sharon Tate của Margot Robbie chỉ là vai chính thứ 3 sau nhân vật của 2 nam tài tử hàng đầu Hollywood Leonardo DiCaprio và Brad Pitt .

Câu chuyện về cuộc đời của Sharon sẽ làm nền cho câu chuyện của hai nhân vật chính. Tuy vậy, nhân vật do Margot Robbie thủ vai vẫn nhận được sự chú ý đông đảo từ khán giả và người hâm mộ, bởi mảnh đời bi thương của Sharon Tate luôn để lại niềm đau xót xa cho những người hâm mộ.

Mặc dù người đời sẽ nhớ về cô nhiều hơn như một nạn nhân xấu số của vụ thảm sát nhầm người, nhưng vẻ đẹp của nữ minh tinh vẫn mãi là một tượng đài khó lật đổ tại kinh đô điện ảnh Hollywood.