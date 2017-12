Bi kịch của nàng Á hậu lấy đại gia: Bị ép ly hôn vì xuất thân thấp hèn, cả đời cấm gặp mặt con ruột

Những giọt nước mắt sau cuộc hôn nhân bạc tỷ

Nhiều năm qua đi người ta vẫn nhắc về Go Hyun Jung như một "tấm gương" cho câu chuyện về nỗi sầu nhung lụa.

Năm 1989, từ một cô gái chẳng mấy ai biết đến, Go Hyun Jung trở thành cái tên nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc sau khi đạt ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc. Khuôn mặt tròn trịa đầy đặn cùng nụ cười rạng rỡ của Go Hyun Jung làm trái tim biết bao gã đàn ông phải say đắm.

Từ khi bước chân vào làng giải trí, sự ngây thơ, vụng về của Go Hyun Jung càng khiến nhiều người yêu mến. Không quen biết, không nâng đỡ, Go Hyun Jung lựa chọn con đường diễn xuất để bước chân vào làng giải trí.

Cuộc hôn nhân bạc tỉ của nàng Á hậu xinh đẹp.

Sự chăm chỉ, chịu khó cùng bản năng diễn xuất đã khiến người hâm mộ phải nhớ đến Go Hyun Jung với danh xưng diễn viên thay vì Á hậu.

Giữa đỉnh cao hào quang, Go Hyun Jung bất ngờ tuyên bố kết hôn cùng doanh nhân Chung Yong Jin. Ngay sau tuyên bố kết hôn của Go Hyun Jung nhiều người phải ngỡ ngàng với gia thế của chú rể.

Chung Yong Jin là cháu trai ông Lee Byung Chul, mẹ là Chủ tịch tập đoàn Shinsegae. Bản thân Chung Yong Jin cũng đảm đương vị trí phó chủ tịch tập đoàn Shinsegae đến lúc này. Gia tài của anh lên đến 1,3 tỷ USD.

Nhiều người thầm mừng cho Go Hyun Jung vì đã bước chân được vào cửa hào môn và tin rằng cuộc đời cô từ nay sẽ an nhàn mà hưởng hạnh phúc. Thậm chí có người còn ca ngợi rằng đây là câu chuyện ngôn tình giữa đời thực khi hoàng tử gặp được công chúa.

Sau khi kết hôn, Go Hyun Jung rời bỏ hoàn toàn làng giải trí. Trong suốt thời gian dài người ta chẳng nghe tin tức gì về Go Hyun Jung. Những thông tin nhỏ nhoi về cô chủ yếu là thông tin sinh hai thiên thần bé nhỏ, 1 trai, 1 gái.

Fan hâm mộ tiếc nuối vì không còn được thấy nữ diễn viên xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ trên màn ảnh nhưng cũng thấu hiểu cho cô và hi vọng rằng cô đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và ngọt ngào.

Ấy vậy nhưng, cuộc hôn nhân tưởng chừng ngọt ngào ấy bỗng dưng tan vỡ sau 8 năm 6 tháng.

Sau cuộc ly hôn bạc tỷ ấy, nhiều người giật mình vì những tiết lộ đáng sợ phía sau. Truyền thông Hàn cho biết, mặc dù làm dâu 8 năm 6 tháng nhưng Go Hyun Jung thường xuyên bị coi thường vì xuất thân thấp hèn. Đây cũng là nguyên nhân khiến Go Hyun Jung bị gia đình nhà chồng cho tới các anh chị em trong nhà không hề coi trọng.

Thậm chí, khi bước chân vào cửa nhà chồng, Go Hyun Jung đã phải tuân thủ theo một danh sách dài dằng dặc những quy định. Từ việc không được xuất hiện trên truyền thông cho tới việc không trả lời phỏng vấn báo chí về nhà chồng.

Gia đình chồng Go Hyun Jung cho rằng cô không xứng đáng với danh gia vọng tộc. Dù mang tiếng là con dâu gia đình giàu có nhưng Go Hyun Jung chỉ như người giúp việc trong gia đình.

Nguồn tin này còn cho hay, sau khi sinh hai con 1 trai, 1 gái Go Hyun Jung thường xuyên bị ép ly hôn nhưng cô nhẫn nhịn vì muốn được ở bên cạnh các con. Bình thường, Go Hyun Jung chỉ có thể nói chuyện với chồng và hai con còn mọi người trong nhà đều nói chuyện bằng tiếng Anh. Đến khi Go Hyun Jung học được tiếng Anh thì mọi người lại chuyển sang nói tiếng Pháp.

Sau 8 năm làm dâu, Go Hyun Jung quyết định xách va li rời khỏi cánh cửa hào môn.

"Tôi vẫn là một người xa lạ trong mắt đứa con của mình"

Sau khi ly hôn, Go Hyun Jung quyết định trở lại làng giải trí. Tuy nhiên, hành trình trở lại của cô không hề thuận lợi. Thời gian đầu, Go Hyun Jung bị hàng loạt các nhà sản xuất từ chối.

Theo truyền thông Hàn, sự vất vả khi quay lại làng giải trí của Go Hyun Jung chính vì sức ép từ gia đình nhà chồng cũ. Mẹ chồng Go Hyun Jung đã cấm Go Hyun Jung xuất hiện trong bất kỳ quảng cáo hay sản phẩm nào của hai tập đoàn lớn liên quan tới gia đình.

May mắn sau đó Go Hyun Jung nhận được một số lời mời từ các đạo diễn thân thiết. Dù vất vả nhưng với thực lực của mình, Hyun Jung cũng dần trở lại làng giải trí sau thành công của một số loạt phim như Ngày xuân, Nữ hoàng Seonduk, Daemul…

Trong một chương trình truyền hình vào tháng 6 vừa qua, Go Hyun Jung bất ngờ trải lòng về những câu chuyện xưa cũ.

Trong buổi talkshow, Hyun Jung chia sẻ con gái của cô với người chồng cũ đã bước sang tuổi 18, còn con trai đỗ vào trường Đại học Cornell - một trong những trường thuộc top 15 đại học hàng đầu thế giới, thuộc top 8 trường Ivy League tại Mỹ.

Hạnh phúc chia sẻ niềm vui của con nhưng không khó để nhận ra nỗi đau trong đôi mắt của Go Huyn Jung. Cô đau đớn tiết lộ rằng trong suốt 14 năm đó cô không được phép gặp những đứa con do chính mình mang nặng đẻ đau. Nữ diễn viên chia sẻ: "14 năm trôi qua, tôi vẫn là người xa lạ trong mắt những đứa con của mình".

Go Hyun Jung cho biết, cô tìm đến với điện ảnh vì hi vọng rằng ở một nơi nào đó những đứa con của mình sẽ có thể nhìn thấy.

14 năm sau cuộc hôn nhân đau khổ cùng người chồng giàu có, Go Hyun Jung vẫn một mình đi về trong khi chồng cô đã tái hôn. Khi nói về hạnh phúc của chồng cũ, Go Hyun Jung chia sẻ, cô gửi lời chúc phúc tới hạnh phúc mới của chồng.

Nói về đổ vỡ đã qua, nữ diễn viên cho biết: "Tôi từng yêu anh ấy một cách chân thành. Khi đó, anh ấy là một người đàn ông lịch thiệp và ấm áp. Nhưng chuyện hôn nhân thật khó nói, hôn nhân đến khi chúng tôi chưa hoàn toàn sẵn sàng".

Không được gặp con nhưng Hyun Jung vẫn nỗ lực tránh xa mọi scandal để không muốn các con của mình phải thất vọng.

Nổi tiếng, giàu có nhưng Go Hyun Jung vẫn phải khóc thầm hàng đêm vì không thể nào được gặp con của mình.