Bị đâm tử vong vì dám phàn nàn điện thoại "rởm"

Nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Văn H. (SN 2000, trú tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên).



Trao đổi với PV chiều 17/11, Công an huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đang tiến hành tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hùng (SN 1988) và Nguyễn Văn Thuyết (SN 1993, cùng trú tại xóm chùa Mỹ Cụ, xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên), để điều tra về hành vi dùng dao đâm người tử vong trong lúc xô xát.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Thuyết và Hùng là hai anh em ruột làm nông nghiệp tại địa phương, chưa có tiền án tiền sự.

Muốn kiếm thêm thu nhập, Hùng, Thuyết đã thu mua điện thoại cũ, về sửa chữa, tân trang và rao bán trên mạng xã hội.

Khoảng 19h40 phút ngày 16/11, anh Nguyễn Văn H. (SN 2000, trú tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên) đi cùng 2 nam thanh niên (hiện chưa rõ danh tính) đến nơi ở của anh em Hùng, Thuyết để đôi co việc anh H. mua phải điện thoại kém chất lượng.

Đang cãi cọ, cả nhóm xông vào đánh nhau. Thuyết dùng dao đâm vào đùi anh H.

Người dân thấy vậy liền đưa anh H. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên, sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Tiệp, nhưng đến rạng sáng 17/11, anh H. đã tử vong.

Lực lượng Công an xã Chính Mỹ phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên đã bắt giữ 2 anh em Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Văn Thuyết, đồng thời, công an thu giữ được hung khí Hùng, Thuyết đã sử dụng gây án gồm: Dao; dùi cui điện cùng cây sắt đã rút của nhóm Nguyễn Văn H. mang theo.

Công an huyện Thủy Nguyên đang tiếp tục điều tra, bắt giữ các đối tượng liên quan để xử lý theo luật định.