Bị bạn trai đánh đến sưng mặt, cô gái lên mạng hỏi có nên tiếp tục cho cơ hội?

"Các bạn đã từng bị bạn trai đánh chưa? Nếu có trong trường hợp đó bạn sẽ làm gì?" - đây là mở đâu của một lời tâm sự đang thu hút rất nhiều sự chú ý trên NEU Confessions. Chuyện là cô bạn kể lại chuyện mình bị bạn trai đánh đến bị thương, nhưng vẫn băn khoăn không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không?

Bị bạn trai đánh đến sưng mặt



Cô gái kể cả 2 đã quen nhau được hơn 1 năm, chàng trai hơn mình 4 tuổi. Lúc mới yêu cả 2 rất ngọt ngào và tình cảm, "nói chung là mối quan hệ của bọn mình khá là tốt đẹp. Anh cũng tâm lí, suy nghĩ trước sau và làm việc gì cũng chắc chắn, trình bày mọi việc lúc nào cũng khôn khéo.

Chỉ có điều anh có tính ngăn nắp sạch sẽ, và khá cầu toàn, mọi chuyện chỉ thích làm theo ý anh".

Cũng vì thế mà khi không vừa ý với bạn gái, chàng trai sẽ nói thẳng cho đến lúc cô gái sửa lại mới thôi. Điều này khiến nữ chính khá chạnh lòng, có khi giận dỗi. Có những khi giận dỗi bạn trai cũng không dỗ dành mà để mặc bạn gái 1 mình, sau 1 thời gian thì lại bắt chuyện như bình thường.

Trong 1 lần đến nhà bạn trai chơi, vì đang bực mình nhưng bạn trai cứ sà vào trêu và giành điện thoại chơi game nhưng cô gái không cho mượn. Càng giằng co cô gái càng giận. Sau đó chàng trai ra ngoài chơi, đến khi về lại tắm rồi giặt quần áo. Cô gái ngồi 1 mình không làm gì nên quyết định tự đi về. Thế nhưng...

"Mình có ra bảo là: em đi về đây, em ở đây anh cũng chẳng vui đâu. Thế là mình vào lấy túi và đi ra, thì anh đi từ ngoài vào. Bóp cổ mình lôi vào đẩy xuống gường.

Mình vùng lên, chạy ra thì bị túm tóc giật xuống. Lúc đó mình khá bất ngờ, mình không nghĩ là sẽ bị đánh. Trước đó rất lâu, có lần mình cũng bỏ về và bị anh ta lôi lại chốt cửa.

Nhưng lần đó anh ta nói sẽ không đánh con gái, chỉ muốn giảng giải cho mình hiểu là mình vô lễ, hỗn láo gì đấy, và đập luôn bó hoa vừa tặng mình hôm trước thôi. Còn lần này, mình bị đánh thật rồi.

(...) Mình cứ cầm đồ đứng lên là bị giựt ra và ném đi. Mình nói to thì anh ta càng tức giận và đánh mình. Mình bị bóp cổ, bị đánh, bị tát, còn bị đạp nữa".

Kết quả, cô gái bị đánh sưng mặt, còn đầu thì nổi mấy cục u to đùng do bị đẩy đập vào tường và cảm thấy rất sốc. Sau khi được những người quanh phòng trọ can ngăn, cô gái mở quyết định ra về thì chàng trai lại bảo: "em chưa về được đâu (...) Sau anh ta lại dùng sức ôm lấy mình. Rồi sau đó xin lỗi và bảo mình bình tĩnh nghe anh ta nói.

Là anh ta yêu mình, và lúc nào cũng muốn cùng mình đi đến hết cuộc đời. Vì thực ra chúng mình định trước sẽ lấy nhau mà, trước nay chưa bao giờ anh ta giấu mình chuyện gì, gia đình họ hàng bạn bè anh ta cũng biết mình hết, và cũng gặp mặt khá nhiều lần.

Và mình thực sự cũng yêu anh ta, nhưng sự việc này mình thực sự bị sốc, nó sẽ ám mình mãi thôi. Và giờ toàn thân vẫn đau, đầu vẫn nhức".

Theo lời tâm sự thì cô gái vẫn dành cho chàng trai 1 cơ hội vì yêu anh ấy rất nhiều. Thế nhưng, có lẽ vẫn còn sốc sau khi sự việc xảy ra nên trong lòng vẫn còn băn khoăn nên đành lên mạng tâm sự và đặt câu hỏi: "Nếu là các bạn, các bạn sẽ làm gì?"

Cư dân mạng nói gì?



Câu chuyện này hiện đang thu hút tới 21k lượt thích, hơn 1k lượt chia sẻ cùng hơn 7k lượt bình luận của cư dân mạng. Rất nhiều người cho rằng cô gái nên lý trí hơn trong mối quan hệ này, vì theo như lời kể chàng trai cũng khá ích kỷ, chỉ biết đến bản thân, chưa kể một người từng đánh mình liệu có thể mang đến hạnh phúc được hay không?

Bạn Tiến Minh nhẹ nhàng: "Có những thứ thuộc vào bản chất sẽ rất khó thay đổi. Trong tình yêu, nếu một người mà cứ khăng khăng yêu, còn một người chỉ yêu bản thân mà không nghĩ đến cảm nhận của người khác thì chỉ khổ người cứ bám lấy tình yêu.

Nhưng thực ra, dù có biết là sai hay ai nói gì thì bạn cũng khó mà dứt ra được. Buồn là thế đó, người ta cứ kì vọng tình cảm của mình cảm hoá được một con người, nhưng cuối cùng chỉ làm trời đất động lòng thôi, lòng người thì vẫn thế".

Lê Hồng Đại thì gay gắt hơn: "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Bây giờ đang yêu nhau mà đã đánh bạn thế rồi. Sau này cưới về bạn làm gì không vừa ý chỉ có ốm đòn thôi. Tốt nhất bạn chia tay. Thiếu gì người con trai tốt đâu".

H.H phân tích: "Lần đầu tiên dùng lời nói để dọa dẫm, lần thứ hai bóp cổ đánh đập, rồi sẽ có những lần sau bạn à. Con gái yêu là mù quáng tha thứ, nhưng bạn nên yêu bản thân trước bạn à. Đừng để đến lúc nhập viện trong tình trạng nửa sống nửa chết, lúc đó hối hận thì đã quá muộn rồi. Có thể nhìn nhầm người, nhưng không thể biết sai rồi mà vẫn đâm đầu vào nhé".

Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện này?