Bênh cháu nội, mẹ chồng bị con dâu đẩy từ gác xép xuống đất tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h40 ngày 24/7, bà Dương Thị B. (SN 1958, tại khu vực thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) thấy con dâu là Phạm Thị Th. (SN 1981) đánh cháu nội trên gác xép nên bà này đi từ tầng dưới lên can ngăn thì chị Th. phản ứng sau đó xảy ra xích mích, cãi vã.



Do cầu thang của gia đình chưa lắp lan can nên trong lúc cãi vã, chị Th. đẩy mẹ chồng ngã từ gác xép xuống tầng 1 khiến bà B. tử vong tại chỗ. Biết mẹ chồng tử vong, Th. đã bỏ trốn khỏi địa phương.



Lãnh đạo UBND thị trấn Phú Thái xác nhận sự việc trên và cho biết, vào chiều hôm qua (25/7), cơ quan chức năng đã bắt được chị Th. tại điếm canh đê thuộc xã Phúc Thành, huyện Kim Thành.

Theo ông Long, khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Ban công an thị trấn đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc. Tuy nhiên, do vượt quá chức năng và thẩm quyền của của địa phương nên công an thị trấn báo cáo Công an huyện Kim Thành và Công an tỉnh Hải Dương về thụ lý giải quyết.

Khi hoàn thành các thủ tục cần thiết như khám nghiệm hiện trường, tử thi và lấy lời khai, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể bà B. cho gia đình lo hậu sự.

Trong sáng nay, di quan của nạn nhân xấu số đã được gia đình hoàn thành lễ an táng.

Được biết, do chồng Th. là con cả trong gia đình, cho nên sau khi kết hôn vợ chồng Th. sinh sống cùng mẹ chồng và hiện nay có 3 người con. Hiện tại, Th. làm nghề buôn bán còn chồng lái xe ôm.

Trong quá trình sinh sống, Th. và mẹ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã do không hợp tính nhau và có lần Th. đánh mẹ chồng gãy tay phải đi điều trị tại bệnh viện.