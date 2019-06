Bé trai 7 tuổi bị đánh đa chấn thương vì nghi ăn trộm gà ở chung cư Belleza Apartment, TP.HCM

Sự việc xảy ra vào chiều 13/6 tại chung cư Belleza Apartment , phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM.

Theo anh Hùng (cha của bé T.M.C, 7 tuổi), khoảng 15h, bé C. cùng người em trai xuống khuôn viên chung cư trên chơi. Lúc này, hai anh em đến cuối khuôn viên chung cư thì thấy đàn gà con nên chạy lại xem.

Bé C. bị đánh tổn thương.

Sau đó, một người đàn ông được cho là chủ đàn gà đến giữ bé C. lại vì người này thường xuyên bị mất gà và nghi ngờ 2 anh em C. trộm đàn gà.

Người đàn ông này đánh bé C. khiến bé bị chảy máu mũi, miệng. Theo kết quả giám định thương tích do gia đình bé C, cung cấp, bé C. bị đa chấn thương vùng đầu, bầm tím mang tai…

Người đàn ông được mời về trụ sở công an để làm việc.

Sau khi xảy ra sự việc, anh Hùng trình báo Công an phường Phú Mỹ, quận 7. Công an đã mời người đàn ông trên về làm việc.

Anh Hùng cho biết, hiện sức khỏe của bé C. ổn định nhưng vẫn còn sợ hãi. Người đàn ông trên đã xin lỗi và yêu cầu được bồi thường thiệt hại nhưng gia đình anh không chấp nhận.

Trả lời VTC News, một lãnh đạo UBND phường Phú Mỹ cho biết đã nắm được sự việc. “Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin đến báo chí khi công an báo cáo cụ thể sự việc”, vị này nói.