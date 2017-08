Bé gái hơn 10 ngày tuổi bị bỏ rơi ở Hà Nội và lá thư đẫm nước mắt của người mẹ

Bé gái 15 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi



Gần một ngày nay, câu chuyện người mẹ bỏ rơi đứa con 15 ngày tuổi cùng lá thư tại một gia đình người phụ nữ trong ngõ 442, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ trên mạng nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.

Thông tin bé gái đăng tải trên mạng.

Theo thông tin chia sẻ thì: "Mẹ bé tên Nga, SN 1995, ở Nghệ An. Nga từ Nghệ An ra Hà Nội không có tiền cũng không có đồ cho con. Vào Bệnh viện Phụ sản Trung ương khám thì bị "Dọa đẻ non". Vì không có tiền nên bệnh viện cho về nhà theo dõi.

Do đau quá và không đủ sức nên chiều 29/7 em Nga phải vào viện Thanh Nhàn và phải đẻ mổ (con đẻ 36 tuần, nặng 2,5kg là con gái ạ).

Sau đó, chị Hòa đã vào thăm, thương cảm cho về ở nhờ, sau đó, Nga đã bỏ đi và để con, 1 lá thư với ít tiền nuôi dưỡng. Chị Hòa này mình quen, hoàn cảnh rất khó khăn. Bản thân mang bệnh K, rất tốn kém với số tiền thuốc thang và xạ trị thường xuyên. Một mình chị đã nuôi 2 con nhỏ, giờ lại "cõng" thêm bé này nữa".

Clip: Bé gái hơn 10 ngày tuổi bị bỏ rơi và lá thư đẫm nước mắt của người mẹ

Ngay sau khi thông tin được đăng tải đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Ai cũng thương cho đứa bé tội nghiệp vừa được sinh ra đã bị mẹ bỏ rơi không nuôi dưỡng. Cháu bé đang được chị Phạm Thị Ly Hòa (33 tuổi, quê Lạng Sơn), hiện chị Hòa đang thuê trọ và bán hàng tạp hóa ở trong ngõ 442, đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội.

Chị Hòa hiện đang chăm sóc cho bé gái.

Ngày 16/8, tìm gặp chị Hòa cũng là lúc chị đang tất tả chăm sóc cho cháu bé bị chính mẹ đẻ của mình bỏ rơi. Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Hòa rưng rưng nước mắt thương cho đứa bé tội nghiệp, mới 15 ngày tuổi nhưng không có mẹ chăm sóc. Tuy nhiên, suốt từ qua đến nay, bé rất ngoan, không quấy khóc.

Kể lại sự việc, chị Hòa cho biết, cách đây hơn 10 ngày chị tình cờ đọc được câu chuyện trên mạng xã hội nói về một người mẹ trẻ có thai nhưng bị người yêu ruồng bỏ, không dám nói với người thân. Đến ngày chuyển dạ sinh con ở trong viện nhưng không có tiền đóng viện phí.

Thấy hoàn cảnh cô gái đáng thương vì giống hoàn cảnh của bản thân nên chị Hòa đã cùng một số người bạn vào bệnh viện để giúp đỡ cô gái.

Hình ảnh bé gái đáng thương bị mẹ bỏ rơi.

"Vào trong Bệnh viện Thanh Nhàn, em ấy bảo tên Nga, quê Nghệ An. Thấy em ấy khóc vì lâm vào hoàn cảnh trớ trêu khi bị người yêu ruồng bỏ trách nhiệm, bản thân mang thai không dám nói cho gia đình biết vì sợ mang tiếng ở quê. Tôi đã động viên em cố vượt qua.

Tôi bảo ra viện mẹ con định ở đâu thì cô ấy bảo không biết ở đâu. Tôi bảo về gần khu nhà chị chị tìm khu nhà trọ nào gần rồi chị thuê cho, tiện thi thoảng gần chị hỗ trợ chăm sóc cho hai mẹ con.

Tuy nhiên, tôi về quanh khu trọ của mình tìm không được phòng. Nghĩ thương hai mẹ con không biết nương nhờ ai nên tôi bảo cô ấy về dọn về nhà trọ tôi ở. Lo chăm sóc con một vài tháng rồi tôi tìm việc cho làm kiếm tiền lo cho con", chị Hòa chia sẻ.

"Chắc cô ấy khổ tâm lắm mới quyết định để lại con cho tôi"

Theo chị Hòa, cho hai mẹ con ở một tuần nhưng bản thân chị không dám hỏi nhiều vì mỗi khi hỏi hoàn cảnh gia đình cô gái trẻ đều bật khóc. "Hôm trước cô ấy bảo là muốn về quê làm giấy khai sinh cho cháu rồi tiện xin giấy tờ để sau đi làm nuôi con.

Tôi bảo để tôi đưa hai mẹ con về nhưng cô ấy không chịu bảo nhờ tôi trông con giúp 1, 2 ngày sẽ ra. Vì không dám mang cháu bé về quê, sợ bị dân làng dị nghị, gia đình xấu hổ vì chưa có chồng mà chửa. Nghĩ thương nên tôi đưa cô ấy ra bến xe Mỹ Đình bắt xe về quê", chị Hòa nhớ lại.

Theo chị Hòa, hai hôm nay bé rất ngoan.

Về nhà mở túi đồ lấy bỉm thay cho đứa trẻ chị Hòa ngớ người khi thấy người mẹ trẻ để lại lá thư cùng số tiền 1 triệu đồng nhờ chị chăm sóc con giúp vì không có khả năng nuôi con. "Đọc bức thư xong mới đầu tôi sốc lắm, vì ở đây tôi cũng chăm sóc mẹ con chu đáo, tôi cũng không để cho cô ấy phải làm gì chỉ lo chăm sóc cho con thôi.

Nhưng sau tôi cũng nghĩ lại chắc cô ấy cũng khổ tâm lắm, không còn lựa chọn nào khác, tương lai còn quá trẻ nên mới quyết định làm vậy", chị Hòa rưng rưng.

Nội dung bức thư người mẹ để lại.

Từ qua tới nay rất nhiều người thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe của bé gái.

Theo chị Hòa, ngay hôm qua, chị cũng đã báo cáo công an khu vực và tổ dân phố cũng như Ủy ban nhân dân phường Cổ Nhuế 2 về sự việc. "Đồng chí công an khu vực cũng bảo với tôi là cứ nuôi dưỡng cháu vài ngày để nếu mẹ cháu bé quay về còn nhận được con chứ nếu không gửi vào trung tâm bảo trợ rất khó nhận được lại con", chị Hòa chia sẻ.

Suốt từ qua tới nay cũng rất nhiều người biết tin, thương cho hoàn cảnh cháu bé đã gọi điện hỏi thăm, gửi bỉm sữa cho cháu. Có người xin nhận nuôi cháu bé nhưng chị Hòa chưa đồng ý. Bản thân chị hiện tại đang nuôi dưỡng hai con sinh đôi năm nay 6 tuổi và đang mang trong mình căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn 3 nhưng chị luôn cố gắng chăm sóc tốt cho các con.

"Trước mắt tôi sẽ chăm lo cho con được sống khỏe mạnh, biết đâu một ngày nào đó mẹ cháu bé nghĩ thương con quay trở về với con. Tôi cũng chưa có ý định cho cháu hay gửi vào trung tâm bảo trợ xã hội hay vào chùa. Cháu cũng có duyên với tôi", chị Hòa chia sẻ.