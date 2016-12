Bắt quả tang 30 đối tượng đánh bạc ăn thua bằng tiền

Khoảng 14h30 ngày 28-12, qua công tác nắm tình hình, tại khu đất trống thuộc ấp Long Thạnh 2, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, lực lượng Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã ập vào và bắt quả tang 30 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức đánh bài tây ăn thua bằng tiền khi các đối tượng đang say sưa sát phạt nhau.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 10 bộ bài tây, 20 điện thoại di động, 4 xe mô tô và số tiền trên 45 triệu đồng. Được biết, đây là nhóm đánh bạc cơ động, gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong trong quần chúng nhân dân.

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.