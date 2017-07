Bắt 'nữ quái' giả danh cán bộ công an, lừa đảo hàng chục tỷ

Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.Hà Nội cho biết, đã khám xét khẩn cấp nơi ở và bắt Đậu Thị Hương (trú tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cơ quan công an nắm được thông tin từ quần chúng, có một phụ nữ tự xưng là đại tá đang làm ở bộ Công an. Người này giới thiệu mình đang điều tra nhiều chuyên án tham nhũng lớn, có mối quan hệ rộng, có thể giúp đỡ các doanh nghiệp vay vốn với lãi suất thấp.

Tin lời Hương, các doanh nghiệp phải chi cho "nữ quái" 10% số tiền muốn vay. Không những thế, Hương còn "nổ" mình có khả năng xin cho người có nhu cầu vào lực lượng công an hoặc chuyển đổi công tác.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã bí mật điều tra và xác định đối tượng này có dấu hiệu giả danh công an để lừa đảo.

Đến ngày 27/6, sau khi thu thập đủ tài liệu, chứng cứ, cơ quan an ninh điều tra, Công an TP.Hà Nội đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Đậu Thị Hương trước khi Hương chuẩn bị lên máy bay vào các tỉnh phía Nam để thực hiện các phi vụ lừa đảo.

Tại cơ quan công an, Hương khai đã nhận hàng chục tỷ đồng của nhiều cá nhân, doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Theo tài liệu điều tra, Hương mới học hết lớp 10. Từ năm 1991 đến nay, "nữ quái" là lao động tự do tại các tỉnh phía Nam.

Hiện, cơ quan công an đang đề nghị ai là nạn nhân của Đậu Thị Hương thì báo cho cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội (số điện thoại: 0692194077) hoặc báo cho cơ quan công an gần nhất để đưa đối tượng này xử lý theo quy định của pháp luật.