Bắt một phụ nữ trộm điện thoại giấu trong áo ngực

Chiều 8- 7, công an phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ hành chính đối với Nguyễn Thị Tức (46 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Đội PCTP phường Phú Hòa đang tuần tra trên đường 30/4 Phường Phú Hòa thì phát hiện một người phụ nữ có dáng vẻ nghi vấn có các đặc điểm mà người dân mô tả thường lẻn vào nhà dân để trộm cắp nên bám theo.

Khi đến nhà của chị Lan (khu 4, phường Phú hòa) biết chủ nhà đang ngủ say nên nghi can lẻn vô lấy trộm điện thoại Samsung Galaxy J7 (trị giá khoảng 6 triệu đồng) rồi bỏ vào trong áo ngực chạy ra ngoài . Tuy nhiên nghi can bị các “hiệp sĩ” bắt quả tang cùng tang vật.

Theo lời khai của nghi can, một tháng trước bà Tức có lẻn vào nhà của anh Nguyễn Quốc Tuấn (khu 6, phường Phú hòa) có camera quay lại hành vi nghi can trộm máy tính bảng Samsung Galaxy Tad S trị giá 13 triệu đồng và 35 triệu đồng tiền mặt.