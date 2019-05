Tuy nhiên, một thủ phạm hằng ngày vẫn “thân thiết” bên cạnh các quý ông mà không mấy ai ngờ tới chính là… thuốc lá.

Theo các chuyên gia y tế: Thuốc lá có thể làm giảm sản xuất, làm dị dạng “tinh binh”, gây sảy thai, thậm chí “góp sức” làm giảm dòng máu dẫn đến “ cậu nhỏ ” gây liệt dương ...

Bất ngờ từ khói thuốc

Thuốc lá có thể gây bất lực (ảnh minh họa)

Trung bình mỗi ngày các Trung tâm Nam khoa Ánh Sáng - Hà Nội, Trung tâm Nam học và hiếm muộn Hà Nội, Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức... tiếp đón trên dưới 10 bệnh nhân đến khám về chứng “trên bảo dưới không nghe”.

Phần lớn các đấng mày râu đều mong muốn bác sĩ cho biết căn nguyên chính gây nên căn bệnh đầy phiền muộn này. Lời giải thích của bác sĩ chuyên khoa khiến không ít quý ông phải thon thót giật mình!

Anh Vũ Trung H, phố Nguyễn Du, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa tâm sự: “Bác sĩ giải thích thuốc lá có thể làm hỏng hẳn cả “thằng nhỏ” khiến tôi giật mình. Tôi không nghĩ thuốc lá lại có tác hại đa chiều đến vậy?! Tôi nghiện thuốc lá khá nặng. Cách đây 10 năm, tôi đã từng phải giam chân trong nhà hàng tháng trời để cai thuốc lá vì không muốn vợ đang mang bầu hít phải khói thuốc của mình.

Nhưng sau khi bà xã đã sinh được hai con một trai, một gái, tôi nghĩ mình không cần phải “kìm hãm cái sự sung sướng” này nữa và hút lại. Khi hút thuốc tôi tránh xa vợ con, thậm chí có phòng riêng với nhiều cửa sổ để hút cho thỏa thích. Điều tôi không thể ngờ được là khói thuốc lại có khả năng tiêu diệt “sức mạnh bản năng” của nam giới. Bây giờ vợ chồng có chuyện rất khó hòa giải trong khi trước đây “thượng sách” của tôi khi muốn lấy lại nụ cười của vợ là “chuyện đó””.

Còn anh Triệu Anh T, thị trấn Xuân Mai, huyện Thường Tín, Hà Nội ngả hai bàn tay vàng khè vì khói thuốc bộc bạch: “Không có cái dại nào bằng cái dại nào, tất cả các bao thuốc bao giờ cũng đề dòng chữ to tướng: Hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi thế mà nhiều người vẫn phì phèo đỏ cả môi. Ung thư phổi vì thuốc ai cũng biết nhưng không sợ.

Tôi nghĩ, nếu thay dòng chữ đó bằng hút thuốc lá có thể gây liệt dương thì may ra nam giới mới thấy sợ. Vợ tôi ghét cay ghét đắng mùi thuốc, thậm chí có những hôm yếu người ngửi thấy mùi thuốc, cô ấy thấy khó thở nhưng nói mấy tôi cũng không bỏ được. Nhưng bây giờ thì tôi sợ, muốn cai thật thì đã muộn rồi”.

Tác hại khôn lường cho “thằng nhỏ”

TS. Lê Vương Văn Vệ, Giám đốc Trung tâm Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết: “Phần lớn những nam giới đến trung tâm vì chứng “trên bảo dưới không nghe” có đến quá nửa số người nghiện thuốc lá. Nói đến vật bất ly thân này của nhiều quý ông đã giật mình. Vì tất cả những bệnh nhân này đều biết thuốc lá có hại cho sức khỏe như không tốt cho tim, phổi, buồng trứng của phụ nữ nhưng ảnh hưởng đến “sức mạnh” của nam giới thì phần lớn họ không biết”.

Đã có nghiên cứu chỉ ra rằng, các chất có trong khói thuốc được tìm thấy trong tinh dịch. Những chất đó có thể kìm hãm sự hoạt động của “tinh binh”. Người hút thuốc so với những người không hút thuốc thì có nồng độ testosterone - chất cần thiết cho việc sản xuất tinh trùng - rất thấp. Điều này có thể làm tăng phát triển hormone nữ ở nam giới nghiện thuốc lá.

BS chuyên gia tư vấn Nguyễn Trọng Thích, Trung tâm tư vấn BS. Lê Quang Hồng, Hà Nội còn cho biết: “Những người hút thuốc có nguy cơ bị liệt dương cao gấp 2 lần so với người bình thường, do gây xơ vữa động mạch ở “thằng nhỏ” làm giảm tối đa lượng máu về “thằng nhỏ”. Trong khi đó, “thằng nhỏ” muốn thể hiện được sự “dũng mãnh” của mình cần một lượng lớn máu dồn về nó khi cần thiết.

Đã có nghiên cứu về tác hại của thuốc lá chỉ ra rằng, có đến 80 - 95% số nam giới bị liệt dương do mạch máu có hút thuốc. Với những người nghiện nặng, nguy cơ bị liệt dương do mạch máu cao hơn rất nhiều.

Hút thuốc còn dẫn đến liệt dương do dòng chảy ở động mạch bị co hẹp lại. Do đó, trong trường hợp bị nghiện nặng, sức khỏe lại đang yếu chỉ cần hút 2 điếu thuốc có thể dẫn đến co thắt động mạch “thằng nhỏ” cấp. Không được đưa đến trung tâm chuyên khoa cấp cứu, người bệnh có thể tử vong”.

Ngoài ra, thuốc lá còn gây ung thư bàng quang. Dù chưa có nghiên cứu chỉ ra rằng hút thuốc gây ung thư tiền liệt tuyến nhưng các bác sĩ chuyên khoa đã tìm thấy ở người ung thư tiền liệt tuyến có hút thuốc thì sự xâm nhập và di căn của ung thư phát triển nhanh hơn những người không hút thuốc.

Nam khó sinh quý tử, nữ mãn kinh sớm vì khói thuốc...

Người hút thuốc phần lớn là nam giới nhưng các “tinh binh” hình thành nên nhiễm sắc thể Y (nhiễm sắc thể quy định giới tính nam) của họ lại rất kỵ thuốc lá.

BS. Nguyễn Trọng Thích cho biết: “Một nghiên cứu trên diện rộng trong nhiều năm ở Anh đã cho biết nam giới nghiện thuốc lá rất khó sinh con. Còn trong trường hợp có thể sinh con thì rất khó có con trai. Do chất nicotin có trong thuốc lá gây ức chế khả năng thụ thai của “tinh binh” mang nhiễm sắc thể Y.

Thậm chí, ngay cả khi đã thụ thai nhưng bị ảnh hưởng của nicotin, phôi nam giới sẽ phát triển chậm và có thể sảy thai hoặc sinh non. Phụ nữ thường xuyên ngửi thấy mùi thuốc lá thì khả năng sinh con trai cũng bị giảm đi đáng kể. Do đó, nếu muốn bảo toàn “lực lượng” quý ông nên từ bỏ hoặc hạn chế tối đa ý thích cá nhân hút thuốc lá của mình.

Theo các chuyên gia, thường xuyên hít khói thuốc lá có thể khiến phụ nữ bị mãn kinh sớm hơn khoảng 2 năm so với phụ nữ không thường xuyên hít khói thuốc. Nguyên nhân chủ yếu là do nicotin có trong thuốc lá tác dụng vào hệ thống thần kinh trung ương làm ảnh hưởng đến bài tiết các hormone có liên quan đến mãn kinh.

Hút thuốc có thể làm tăng tần xuất của các cơn nóng bừng thường gặp ở phụ nữ tiền mãn kinh, điều này đặc biệt đúng ở phụ nữ gầy. Thuốc lá tác động đến gan làm giải phóng ra các hormone làm tăng phân huỷ estrogen, làm tăng hoạt động của tuyến thượng thận. Trong khi đó, tuyến này sản xuất ra nhiều hơn hormone nam làm cho mãn kinh đến sớm.

Món ăn tăng cường sinh lực:

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đối với nam giới bị suy giảm sức mạnh có thể ăn những món giúp họ lấy lại phong độ, tăng cường sinh lực như: Câu kỷ tử vị ngọt có khả năng tăng cường miễn dịch, nâng cao chuyển hóa, có tính kích thích mang tính bản năng; Ăn canh rau hẹ, hoa hẹ có khả năng ôn thận trợ dương, có nhiều vitamin, caroten riboflavin, protid, giúp điều hòa chuyển hóa và tăng khả năng miễn dịch; Gan động vật: Nhiều người rất kỵ món này do sợ động vật bị bệnh, chất độc dồn về gan nhiều nhất.

Tuy nhiên, nếu chọn được gan con vật khoẻ như gan lợn hoặc gan gà để chế biến món ăn thì rất tốt. Trong gan có chứa các chất cần thiết trong quá trình tổng hợp các axít amin và men gan. Ba món ăn này rất tốt cho sức khoẻ. Thậm chí, canh hẹ còn có khả năng giải cảm, cúm... Nếu biết chế biến có thể kết hợp nấu món có sử dụng cả ba loại thực phẩm này sẽ giúp tráng dương, bổ thận, tăng cường sinh lực, tăng cường sức khỏe nhờ sự chuyển hóa tốt các dưỡng chất trong cơ thể.