Bắt giữ nghi phạm dùng mã tấu chém Phó trưởng Công an xã trọng thương

Chiều 16/7, Đại tá Lê Đức Đạo, Trưởng Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Rơ Châm Hoãn (ngụ làng Bi, xã Ia Dom) về hành vi "cố ý gây thương tích" khi dùng mã tấu chém vào người Phó trưởng Công an xã Ia Nan là anh Rơ Lan Tứ.

Liên quan đến vụ việc còn có các nghi can khác, hiện Công an huyện vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để có biện pháp xử lý, giáo dục, đồng thời yêu cầu người nhà nộp phạt hành chính.

Trước đó, ngày 27/6, tổ công tác gồm anh Rơ Lan Tứ (Phó trưởng công an xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) và anh Huỳnh Chiến Thắng, anh Nguyễn Văn Tịnh (đều là công an xã Ia Nan) đi tuần tra an ninh trật tự trên địa bàn xã thì phát hiện 3 đối tượng chạy xe máy ngược chiều.

Lực lượng chức năng liền đuổi theo, yêu cầu các đối tượng dừng xe lại để kiểm tra. Tuy nhiên, nhóm người này dùng mã tấu đe dọa, chống trả buộc anh Tứ phải dùng súng cao su bắn 3 phát chỉ thiên.

Các đối tượng sau đó đã dùng bình xịt hơi cay xịt về phía tổ công tác rồi nhanh chóng tăng ga tẩu thoát.

Khi tổ tuần tra về gần tới trụ sở UBND xã thì bị một nhóm người đi trên 5 xe máy, cầm mã tấu đứng chặn đường.

Tổ tuần quay xe chạy được khoảng 500m thì bị nhóm này đuổi kịp. Anh Tứ bị các đối tượng đạp rớt khỏi xe, dùng mã tấu chém vào đầu khiến chiếc mũ bảo hiểm của anh Tứ vỡ đôi. 2 đối tượng khác cũng cầm mã tấu lao vào tấn công khiến anh Tứ gãy tay, rách lưng.

Lập tức, mọi người đã đưa anh Tứ vào bệnh viện cấp cứu. Kết quả giám định cho thấy, tỉ lệ thương tích của anh Tứ là 14%.