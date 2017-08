Bất bình đẳng thu nhập tại Hollywood: Anh một đồng, chị ba xu!

Theo như trang Forbes mới công bố, Mark Wahlberg vừa trở thành nam diễn viên có thu nhập cao nhất thế giới với 68 triệu đô la. Các bạn hãy thử đoán xem con số này là bao nhiêu đối với nữ diễn viên có thu nhập cao nhất thế giới? Emma Stone, người từng được vinh danh với tượng vàng Oscar cho La La Land năm vừa rồi chỉ kiếm được 26 triệu đô, tức là chỉ bằng hơn một phần ba.



"Thiên nga đen" Natalie Portman từng cay đắng nói: "Trong hầu hết các lĩnh vực, nếu đàn ông làm được 1 đô la thì phụ nữ được nhận 80 cent tương ứng. Còn tại Hollywood, chúng tôi chỉ nhận được 30 cent".

Natalie Portman

Quy luật "ông ăn ba - bà ăn một" này không hiếm khi nhắc tới chuyện tiền nong tại kinh đô điện ảnh. Tổng thu nhập của 10 nam diễn viên giàu có nhất cao gấp 3 lần 10 nữ bạn diễn của họ. Đây không chỉ đơn thuần là vấn đề về tiền bạc, nó còn phản ánh đến cơ hội làm việc của phụ nữ và định hướng sự nghiệp so với đàn ông.

Hai dòng phim và hai luồng thu nhập của hai giới

Emma Stone chia sẻ: "Trong suốt sự nghiệp của tôi, tôi thường yêu cầu các nam đồng nghiệp phải giảm thù lao để xuống để cân bằng với thu nhập của mình.

Đó là điều đúng đắn và công bằng, bởi chúng ta bình đẳng, vì thế chúng ta nhận được sự tôn trọng và quyền lợi như nhau". Dù là nữ diễn viên ăn nên làm ra nhất năm, nhưng cô cũng chỉ đứng thứ 15 ở trong danh sách các diễn viên có thu nhập cao nhất, chịu lép vế so với hẳn 14 đấng mày râu.

Có một sự chênh lệch khá lớn ở thu nhập của Mark Wahlberg và Emma Stone

Khoảng cách về thu nhập của Hollywood được Forbes chỉ ra do sự phát triển của dòng phim hành động bom tấn, phim siêu anh hùng tại rạp chiếu.

Ở đó, nữ nhân vật không có nhiều đất diễn bên cạnh các nam chính cơ bắp. Điều đó đồng nghĩa với việc các nữ diễn viên phải cạnh tranh nhiều hơn và có ít cơ hội hơn để tỏa sáng trong những phim ăn khách. Nếu có thì họ cũng bị đóng khung trong một vài công thức nhất định để chiêu dụ người xem.

Với Mark Wahlberg, con số khổng lồ 68 triệu đô trong năm nay đến từ Daddy’s Home 2 và Transformers: The Last Knight. Tương tự, dòng phim hành động – bom tấn cũng đã làm đầy túi các tài tử còn lại trong top 10: Vin Diesel (The Fate of the Furious), Robert Downey Jr (Spider-Man: Homecoming), Tom Cruise (Mission: Impossible 6), Chris Hemsworth (Thor: Ragnarok) hay Chris Pratt (Guardians of the Galaxy).

Trong khi đó, các nữ diễn viên thường thành công ở thể loại phim hài - tình cảm, phim có tính nghệ thuật cao. Điều quan trọng là chúng không phải là những cái phễu hút tiền tại rạp. Emma Stone trong La La Land, Amy Adams trong Arrival, Jennifer Lawrence trong Mother!, Mila Kunis trong Bad Moms 2 hay Melissa McCarthy trong Ghostbusters.

Màn ảnh của những "anh chàng 41, bà cô 40"

Sự tan vỡ của gia đình "Sao Chúa" Chris Pratt và Anna Faris đồng thời cũng hé lộ khác biệt về quan điểm về độ chín sự nghiệp giữa nam và nữ diễn viên của Hollywood.

Trong khi Pratt – năm nay bước sang tuổi 40 và trên đỉnh của cả tiền tài lẫn vẻ hào hoa, thì người vợ cũ của anh đã ở bên kia của sườn dốc.

Trong top 10 của các diễn viên nữ có thu nhập cao nhất năm nay, người lớn tuổi nhất là Julia Robert năm nay 49 tuổi.

Khán giả cũng ít thấy người đàn bà đẹp trên màn ảnh như ngày xưa. Trong khi đó, có tới 3 trong số 10 nam tài tử thuộc danh sách tương tự đã bước sang đầu 5. Nói cách khác, áp lực đào thải về tuổi tác đối với nữ diễn viên là cao hơn nhiều so với đồng nghiệp khác giới.

Phụ nữ chiếm chưa tới 30% trong số các vai diễn có thoại trong phim. Chỉ một phần tư trong số đó dành cho các nữ diễn viên trên 40 tuổi – một bằng chứng về sự phân biệt tuổi tác của Hollywood dành cho phụ nữ.

Tỉ lệ phụ nữ tham gia vào các hoạt động sau ống kính vẫn rất khiêm tốn: trong top 100 phim năm 2014 các người đẹp chỉ chiếm 1,9% tỉ lệ đạo diễn, 11,2% biên kịch và 18,9% chỉ đạo sản xuất. Phụ nữ vẫn bị áp đặt lối suy nghĩ không nên công khai về thu nhập và thành tựu cá nhân. Không chỉ tại Hollywood, mà còn là khắp nơi trên thế giới.

Thế nhưng, điều đó không cho phép chúng ta ngừng tin tưởng và đấu tranh. Nhiều nữ diễn viên điện ảnh qua tuổi 40 giờ đây chọn cách bước chân lên màn ảnh nhỏ, nơi áp lực cạnh tranh thấp hơn và khoảng cách về lương được thu hẹp giữa hai giới. Reese Witherspoon thu về ít nhấp một phần tư triệu đô cho mỗi tập của miniseries đài HBO mang tên Big Little Lies.

Những người khác quyết định ở lại màn ảnh rộng và chiến đấu. Charlize Theron đã yêu cầu được trả thêm để ngang bằng với thù lao của bạn diễn Chris Hemsworth trên phim trường Snow White and the Huntsman.

Emma Watson đi đầu trong phong trào nữ quyền, từng chia sẻ: "Chúng ta vốn không được phép nói về tiền bạc, bởi người ta sẽ nghĩ chúng ta khó tính hoặc sang chảnh. Nhưng điều đó sẽ không ngăn tôi làm những điều đúng đắn và đảm bảo sự công bằng sẽ tiếp tục".

Gal Gadot trong vai Wonder Woman

Nhìn lại năm qua và ta thấy Wonder Woman như một mốc son đánh dấu lần đầu tiên một nữ siêu anh hùng được cả thế giới yêu mến đã đem về hơn 800 triệu đô doanh thu toàn cầu. Điều đó không khiến Gal Gadot trở thành nữ diễn viên có thu nhập cao nhất thế giới.

Thế nhưng, thành công của tác phẩm đã mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho dòng phim mà nhân vật chính là nữ, mở ra cơ hội cho những nữ đạo diễn như Patty Jenkins.

Từ đó, diễn viên nữ sẽ có một chỗ đứng bình đẳng hơn trên màn ảnh ngang hàng với các nam nhân vật. Tuy nhiên, vẫn còn cả một chặng đường dài và cần rất nhiều cố gắng để lấp đầy khoảng chênh lệch giữa thu nhập của hai giới tại Hollywood.