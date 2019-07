Bắt băng nhóm dùng hung khí đâm người đi đường, cướp tài sản rồi lên mạng thách thức công an

Ngày 10/7, Đội 3, Phòng cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, vừa bắt giữ băng nhóm thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản và trộm cắp tài sản do Nguyễn Thành Linh (20 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) và Nguyễn Đại Hải (21 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) cầm đầu.



Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, tối 16/6, chị Linh (tên đã thay đổi, 19 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) điều khiển xe máy tay ga đi trên đường Đặng Thị Thừa, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM thì bị 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi xe máy áp sát. Chị Linh chưa hiểu chuyện gì thì bị cả 2 dùng hung khí đâm vào đùi khiến ngã xuống đường.

Sau đó, cả 2 thanh niên cướp 2 nhẫn vàng, vòng vàng, ĐTDĐ, hơn 5 triệu đồng, xe máy và nhiều giấy tờ rồi lên xe tẩu thoát. Chị Linh sau đó đã tới công an trình báo.

Trong quá trình điều tra, công an phát hiện nhiều vụ cướp tài sản và trộm cắp có hình thức tương tự như vụ của chị Linh ở huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn. Trước tính chất vụ việc, Đội 3 Phòng cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM đã vào cuộc điều tra. Bằng nghiệp vụ, công an xác định đây là băng nhóm do Hải và Linh cầm đầu nên truy bắt.

Một số tang vật thu giữ.

Đầu tháng 7/2019, công an đã mời Hải lên làm việc. Qua đấu tranh, Hải khai nhận hành vi phạm tội. Từ lời khai, công an tiến hành truy xét bắt giữ Linh, Trần Hữu Thái (22 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), Trần Thanh Sơn (24 tuổi). Đồng thời, công an bắt giữ Nguyễn Tiến Cường (21 tuổi, ngụ quận 12) là người chuyên mua các tài sản nhóm Hải và Linh trộm cắp và cướp được.

Đáng nói, thời điểm khi công an đang truy bắt Linh thì y lại lên mạng và thách thức công an. Tuy nhiên, sau vài giờ công an đã tóm gọn đối tượng.

Bước đầu, nhóm thừa nhận hành vi phạm tội. Chỉ trong tháng 6, nhóm thực hiện khoảng gần 10 vụ cướp, trộm. Mỗi lần đi gây án, chúng lại sử dụng ma tuý tạo cảm giác hưng phấn. Nếu các nạn nhân chống trả, chúng sẵn sàng tấn công để tẩu thoát. Các đối tượng trong băng nhóm này đều nghiệm ma tuý, mang tiền án, tiền sự.

Hiện công an đang điều tra mở rộng.