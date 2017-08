Bắt 3 đối tượng dùng vàng giả lừa lấy vàng thật

Sáng 8/8, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, CQĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng gồm Trần Nhật Kế (SN 1953), trú tại xóm Phong Hảo, phường Hưng Hoà, TP Vinh (Nghệ An); Lê Hồng Nhuận (SN 1953), trú tại khối 2, phường Cửa Nam, TP Vinh; Trần Đình Nghị (SN 1957), trú tại khối 12, phường Đội Cung, TP Vinh về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong 2 tháng trở lại đây, trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) liên tục xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng sử dụng các dây chuyền vàng và đá giả để lừa đảo lấy vàng thật của người dân trên địa bàn.

Ngày 16/6, bà Phan Thị Phê (SN 1949) trú tại thôn Thắng Thành, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên bị kẻ gian lừa mất 1 đôi bông tai vàng 24k, trị giá khoảng 3.400.000 đồng.

Cùng ngày, chị Võ Thị Trúc bị lừa lấy mất đôi bông tai vàng 24k, trị giá 6.400.000 đồng.

Mới đây nhất, vào ngày 12/7, chị Lê Thị Lý (SN 1961), trú tại thôn 8B, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên bị các kẻ gian lừa mất 1 đôi bông tai vàng 24k trị giá 3.400.000 đồng.

Nhận được đơn trình báo của các nạn nhân, Công an huyện Cẩm Xuyên đã triển khai lực lượng tiến hành điều tra làm rõ.

Tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ, kết hợp với lời khai của người bị hại, đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong một thời gian ngắn, Công an huyện này đã có đầy đủ tài liệu, chứng cứ, xác định được các đối tượng gây ra các vụ lừa đảo nói trên.

Ngày 7/8, Công an huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Trần Nhật Kế, Lê Hồng Nhuận, Trần Đình Nghị, cùng trú TP Vinh (Nghệ An) để phục vụ điều tra.

Tại CQĐT, các đối tượng khai để thực hiện trót lọt các vụ lừa đảo nói trên, chúng đã ra chợ Vinh mua nhiều vàng giả và thống nhất đi từ Vinh vào Quảng Trị, trên đường đi nếu gặp người phụ nữ lớn tuổi, có đeo vàng trên người thì sẽ thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.



Khi đi đến địa bàn huyện Cẩm Xuyên, các đối tượng đã tiếp cận được chị Lý, bà Phê, chị Trúc, sau đó nhờ những người này chứng kiến vụ mua bán trâu bò giữa hai người (hai đối tượng đi cùng nhau).

Trong quá trình trao đổi, các đối tượng đã sử dụng số vàng giả chuẩn bị sẵn trong người lừa chị Lý, bà Phê, chị Trúc, đổi lấy vàng thật trên người các nạn nhân.

Đánh vào sự nhẹ dạ cả tin của người dân, trong thời gian ngắn các đối tượng đã thực hiện trót lọt 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

Được biết cả 3 đối tượng nói trên đều từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Công an huyện Cẩm Xuyên đã thu giữ 4 dây chuyền vàng giả, 6 viên đá giả có nhiều màu sắc, 2 xe máy và nhiều tang vật liên quan đến vụ án, đồng thời hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.