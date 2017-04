Báo quốc tế: Không có tập phim thứ 8 nào của một series làm tốt như Fast 8

Trong khi một số thương hiệu điện ảnh ngừng sản xuất sau 3 phần công chiếu, "Fast and Furious" lại là một ngoại lệ. Tập phim thứ 8 sắp sửa đến với khán giả vào ngày 14/4 tới đây, dự đoán sẽ tiếp tục gây sốt và nổi tiếng hơn bao giờ hết.

Minh tinh Charlize Theron góp mặt trong "The Fate of the Furious".

Dĩ nhiên, với những thương hiệu giải trí được kỳ vọng là "bom tấn" như "Fast and Furious", việc nhận được sự đánh giá cao từ các nhà phê bình điện ảnh lẫn phần đông khán giả là điều khó nói trước. Trước khi tập phim này được công chiếu, hãy điểm qua một vài review đến từ những cây viết kỳ cựu trên các trang báo quốc tế và các diễn đàn phim ảnh:

Nhà báo Owen Gleiberman của trang "Variety"

"Hơn bất cứ tác phẩm nào cùng thể loại, Fast & Furious luôn thỏa mãn cái nhìn lẫn nội dung của hệ thống phim điện ảnh hành động. Phần 8 tiếp tục gây kịch tính, cuồng điên hơn bao giờ hết. Đó là câu chuyện về một nữ phản diện cố gắng dạy thế giới một bài học chết người.

Đây cũng là bộ phim về tình cảm gia đình hết sức đáng ngờ, khiến Dominic chịu đựng cơn ác mộng của Teddy Bear và tìm cách chống lại tất cả những người anh em vào sinh ra tử, bao gồm cả người vợ Letty. Bộ phim cũng có những tình huống nghiêm trọng đến từ "bộ đôi gây rối" do Dwayne Jonhson và Jason Statham thể hiện một cách đầy thú vị.

Bạn nghĩ rằng tất cả những gia vị này sẽ làm cho "The Fate of the Furious" chín muồi? Nhưng khoan… Đạo diễn là F. Gary Gray, người sẽ mang những âm hưởng từ những đứa con tinh thần khác của quá khứ như "Set It Off" (1996), "The Italian Job" (2003) để chứng minh với khán giả rằng, tác phẩm hành động của anh sẽ gây khấn phích và điên cuồng tột độ".

Phóng viên John DeFore của "Hollywood Reporter":

"Fast & Furious 8 không hẳn là một bước ngoặt lớn sau cái chết của Paul Walker như người hâm mộ kỳ vọng. Trên thực tế, phim vẫn tiếp tục đưa ra những plot twist mạnh bạo, vẫn có những pha hành động đỉnh cao dưới mô típ cứu-thế-giới-trên-đường-phố. Phần 8 có thể mang lại điều gì đó mà khán giả trông chờ, nhưng nó có thực sự xuất sắc hay là trở thành một cú sốc gây thất vọng tại phòng vé, hãy chờ xem".

Jacob Stolworthy của "The Independent":

"Một phần ba thời lượng đầu tiên của bộ phim sẽ làm khán giả có suy nghĩ rằng: thương hiệu này có thể đã đạt đến giới hạn của nó, đã ‘cạn kiệt’ ý tưởng rồi. Mặc dù trên màn ảnh, tình tiết phim vẫn rất nhanh, nhưng Fast 8 không thể đạt được đỉnh cao của thương hiệu như "Fast Five" (2011). Đây là lần đầu tiên, tôi cảm thấy như sự xuất hiện của bộ phim này giống như là một nghĩa vụ, một trách nhiệm từ nhà sản xuất, hơn là sự cần thiết với khán giả. Có lẽ phải xem xét lại khi phần 8 là phần mở đầu của bộ ba: Fast 8, 9, 10".

Không còn Paul Walker, phần 8 của "Fast & Furious" mở ra một trang mới, khởi đầu cho chặng cuối của loạt phim dự kiến kết thúc năm 2021.

David Ehrlich của "Indiewire":

"Fast 8 là tập phim tệ nhất kể từ ‘2 Fast 2 Furious’ (2003), thậm chí còn tệ hơn thế. Giống như là ‘Die Another Day’ của thương hiệu lâu năm này, nó là một cái vỏ trống rỗng, chung chung, hoàn toàn không hề tôn trọng những thành tích đáng tự hào của loạt phim trong quá khứ. Làm thế nào mà F. Gary Gray vĩ đại của "The Italian Job" lại có thể lãng phí tài năng của anh trong những bộ phim hài bằng một tác phẩm "bom tấn" buồn tẻ như vậy? Làm thế nào mà Diesel và nhà sản xuất – những người có những bài học từ sai lầm trong quá khứ - lại thực hiện một bộ phim giả tạo, đến nỗi ngay cả đề tài "tình cảm gia đình" thấy vẫn còn gượng gạo, ép buộc?"

Mike Ryan của "Uproxx":

"Fate of the Furious không phải là một bộ phim ngắn. Khoảng ba phần tư thời gian nói về những chiếc xe trên đường phố, rồi sau đó là những chiếc tên lửa tìm nhiệt và tàu ngầm. Đây không phải là tập phim yêu thích của tôi nếu so với những tập trước đó trong series, tôi vẫn thích Fast & Furious 7 hơn. Nhưng nói chung thì, bộ phim này biết rõ nó là cái gì. Fast & Furious 8 cũng khá giải trí, vui nhộn. Tôi đã xem nó trong vui vẻ. Ý tôi là, bạn không muốn chứng kiến cảnh Dominic Toretto chạy đua với một chiếc tên lửa tìm nhiệt ư?"

Jim Vejvoda của "IGN":

"Số phận của Fast & Furious 8 thú vị như bạn mong chờ. Chắc chắn nó hay hơn những trailer đã được nhá hàng. Thật sự, không có một tập phim thứ 8 nào của một series làm tốt như ‘The Fate of the Furious’ được".

Leah Greenblatt của "Entertainment Weekly":

"Nhà biên kịch Chris Morgan, với lần thứ 5 viết kịch bản cho Fast & Furious, đã tiếp tục viết nên những plot twist độc đáo. Còn F. Gary Gray, anh không hề muốn làm giảm tốc độ của thương hiệu một chút nào. Nhưng Fast 8 không có gì thú vị hơn ngoài lòng trung thành và tình huynh đệ - và những chiếc xe bị húc lên không trung. Bộ phim kết thúc với một cú nổ theo nghĩa đen, nhưng số phận của series hầu như chưa biết chắc chắn. Tất cả những gì chúng ta biết là: sẽ có thêm 2 phần tiếp nữa cho tới năm 2021".

Greg Wakeman của "Cinemablend":

"The Fate Of The Furious không đạt được những đỉnh cao như những phần trước, nhưng nó vẫn là một bộ phim hành động khá là giải trí. Nó tiếp tục chứng minh rằng, công nghiệp nhượng quyền thương mại điện ảnh thực sự là con mồi ngon và đáng kinh ngạc trong bất cứ rạp chiếu phim nào".