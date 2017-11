Báo Philippines ca ngợi Ninh Bình cảnh đẹp như mơ

Báo điện tử Infonet xin giới thiệu sơ lược bài viết về Ninh Bình của Việt Nam trên tờ Rappler có tiêu đề: “Ninh Bình – Cảnh quan trong những giấc mơ”.

Cách Hà Nội khoảng 3 giờ đi xe buýt, Ninh Bình sẽ xoa dịu những dây thần kinh đang bị siết chặt bởi sự náo nhiệt của một thành phố sôi động như Hà Nội. Không nghi ngờ gì về việc miền Bắc Việt Nam thực sự rất đẹp nhưng có cái gì đó ở Ninh Bình khiến tôi thấy vô cùng ấm áp.

Ninh Bình - miền đất lý tưởng để tạm lánh sự hối hả, nhộn nhịp của cuộc sống hiện đại.

Nơi đây hội tụ những yếu tố chiều lòng người như đủ loại sắc thái khác nhau của màu xanh lá cây, những bầy vịt lướt qua mặt hồ, dê ăn cỏ trên đỉnh các ngọn đồi, những con bò lang thang gặp cỏ bên đường. Những ngọn núi tạo lên phong cảnh thật nên thơ.

Tôi là người lãng mạn. Tôi đã ở Ninh Bình khoảng một tuần. Tôi đi xe máy và dừng lại để ngắm những nơi tôi cảm thấy đẹp. Khi đến Ninh Bình, bạn nhất định phải làm những việc sau:

Khám phá Tràng An

Bạn có thể đạp xe quanh Tràng An. Chúng tôi không làm như vậy nhưng rất nhiều khách du lịch đã đạp xe quanh Tràng An. Nếu bạn muốn ngắm nhìn Tràng An kĩ nhất, thì xe đạp là một phương tiện lý tưởng. Ninh Bình có nhiều sông và đầm.

Do vậy, bên cạnh việc đạp xe đi ngắm cảnh bạn cũng nên đi thuyền để ngắm nhìn những cảnh sắc rất khác biệt của miền đất đáng yêu này.

Đi thuyền ở Tam Cốc

Du khách đi xe đạp để ngắm cảnh Ninh Bình.

Khi đến Ninh Bình, bạn cũng không thể bỏ qua việc tham quan Tam Cốc bằng thuyền.

Trèo lên các bậc thang ở Hang Múa

Cảnh quan Ninh Bình nhìn từ Hang Múa.

Thuê xe máy để khám phá Ninh Bình

Chúng tôi đã đi rất nhiều bằng xe máy. Chúng tôi không xác định trước địa điểm mà chỉ đơn giản đi xe qua những con đường nhỏ và cảm thấy nghẹt thở bởi vẻ đẹp nơi đây. Đi xe máy, bạn có thể luồn lách qua những con đường nhỏ. Nếu may mắn bạn còn gặp các đàn dê trên đường đi.

Thăm Chùa Bái Đính

Đến Ninh Bình, chắc chắn bạn phải tới Chùa Bái Đinh và đừng quên lên đến đỉnh của ngôi chùa bởi từ đây bạn sẽ phóng được tầm mắt để ngắm nhìn cảnh quan từ trên cao. Đó là một trải nghiệm rất tuyệt vời.